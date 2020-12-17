Умер мэр Харькова Кернес

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Ракурс

Умер мэр Харькова Геннадий Кернес. О смерти сообщил в Телеграм-канале товарищ городского головы бизнесмен Павел Фукс.

Смерть, по его словам, наступила в ночь с 16 на 17 декабря. Кернес не справился с последствиями коронавирусной болезни. В Берлинской клинике «Шарите» он находился с сентября этого года.

Геннадию Кернесу был 61 год. Он возглавлял второй по величине город Украины с 24 ноября 2010 года. До этого был и.о. городского головы с 18−19 марта 2010 года и секретарем Харьковского городского совета с начала 2000-х.

В сентябре его перевезли из Харькова в Берлин, где госпитализировали в клинику «Шарите». С 23 августа мэр не появлялся на публике, не записывал видеообращений. СМИ сообщали, что на фоне коронавируса он перенес инсульт. 11 декабря у Кернеса отказали обе почки, его перевели на полный диализ.

На выборах 25 октября за Кернеса проголосовали 60,34% избирателей и в третий раз избрали его Харьковским городским головой. Он должен был принести присягу вместе с новоизбранными депутатами городского совета, однако до 9 декабря Кернес приехать не успел.