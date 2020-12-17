Коронавирус в регионах. Фото: Telegram

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Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает распространяться с огромной скоростью. Так, за минувшие сутки, 16 декабря, вирус был обнаружен у 12 тыс. 47 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразился 931 тыс. 751 человек. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 12 тыс. 939 человек, а в целом уже выздоровели 548 тыс. 356 человек. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Умерли от болезни 252 человека. Общее число жертв составляет 15 тыс. 996 человек. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 988 тыс. 280.



Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в г. Киеве (1 тыс. 512 больных), Одесской области (1 тыс. 64 инфицированных) и в Запорожской области (858 новых случаев). Наименьшее количество случаев COVID-19 16 декабря фиксировалась в Луганской и Черновицкой областях — 193 и 201 случая соответственно.

Динамика распространения коронавируса в регионах такова:

г. Киев — 96 тыс. 672 (+1 512);

Винницкая область — 20 тыс. 319 (+226);

Волынская область — 29 тыс. 390 (+467);

Днепропетровская область — 50 тыс. 894 (+578);

Донецкая область — 30 тыс. 896 (+430);

Житомирская область — 35 тыс. 157 (+546);

Закарпатская область — 26 тыс. 685 (+253);

Запорожская область — 44 тыс. 693 (+858);

Ивано-Франковская область — 41 тыс. 356 (+274);

Киевская область — 50 тыс. 666 (+626);

Кировоградская область — 7 тыс. 515 (+140);

Луганская область — 8 тыс. 359 (+193);

Львовская область — 55 тыс. 291 (+458);

Николаевская область — 25 тыс. 287 (+538);

Одесская область — 61 тыс. 038 (+1 064);

Полтавская область — 30 тыс. 783 (+317);

Ровенская область — 37 тыс. 417 (+443);

Сумская область — 36 тыс. 599 (+348);

Тернопольская область — 31 тыс. 874 (+293);

Харьковская область — 63 тыс. 732 (+554);

Херсонская область — 14 тыс. 858 (+215);

Хмельницкая область — 35 тыс. 632 (+475);

Черкасская область — 33 тыс. 254 (+451);

Черновицкая область — 37 тыс. 467 (+201);

Черниговская область — 25 тыс. 917 (+587).

Напомним, ранее мы сообщали, что тестирование записи и вызова пожилых людей на прививку от коронавируса проведет Министерство здравоохранения. Тестирование начнется на следующей неделе. Первая вакцина против коронавируса может появиться в Украине в первом полугодии 2021 года. Делать прививки украинцам планируют уже в феврале.