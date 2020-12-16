Минздрав протестирует модель вызова на вакцинацию пожилых людей. Фото: uniclinic.com.ua

https://racurs.ua/n147895-minzdrav-protestiruet-model-vyzova-na-covid-vakcinaciu-pojilyh-ludey.html

Ракурс

Тестирование записи и вызова пожилых людей на прививку от коронавируса проведет Министерство здравоохранения.

Тестирование начнется на следующей неделе. О начале таких действий 16 декабря заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко после визита в одну из больниц Борисполя. Об этом он сообщил на собственной странице в Facebook.

Информация, которую услышал от медиков уже легла в основу нового проекта распоряжения руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. На следующей неделе протестируем модель записи/вызова на прививку от COVID-19 пожилых людей, — говорится в сообщении.



Ранее сообщалось, что первая вакцина против коронавируса может появиться в Украине в первом полугодии 2021 года. Делать прививки украинцам планируют уже в феврале.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав планирует вакцинировать бесплатно около 21 млн украинцев, которые входят в группы риска. В первую очередь планируют вакцинировать медицинских работников, военных в зоне ООС и людей, которые находятся в социальных учреждениях, в частности, интернатах и домах для людей пожилого возраста.