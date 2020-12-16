Вакцинация от коронавируса: пять фактов, которые вы могли пропустить

https://racurs.ua/2784-vakcinaciya-ot-koronavirusa-pyat-faktov-kotorye-vy-mogli-propustit.html

Ракурс

1. В бой идут старики? Какие риски для первопроходцев несет прививка Pfizer/BioNTech

8 декабря в Великобритании стартовала массовая вакцинация населения от коронавируса. Согласно правительственной программе, прививка — дело добровольное и направлена прежде всего на защиту самых уязвимых групп населения. В начале очереди на манипуляцию — люди старше 80 лет, подопечные домов престарелых, их персонал, а также медицинские работники. Первой антиковидную вакцину получила 90-летняя жительница Северной Ирландии Маргарет Кинан. Женщине ввели препарат компании Pfizer/BioNTech вне клинических испытаний в университетской больнице Ковентри. Скоро пенсионерке исполнится 91 год, и, по ее словам, это для нее лучший подарок на день рождения. Наконец-то она сможет увидеться с родными и друзьями, ведь почти весь прошедший год провела в одиночестве. Что касается королевы Великобритании, то, как сообщает Daily Express со ссылкой на собственные источники, Елизавета II не будет вакцинироваться от коронавируса на особых условиях, а получит прививку в порядке очереди.

Первой вакцинированной от коронавируса американкой стала Сандра Линдси — медсестра Еврейского медицинского центра Лонг-Айленда. 14 декабря ей также ввели вакцину Pfizer/BioNTech. «Я чувствую себя хорошо. Надеюсь, это будет конец очень болезненного времени в нашей истории», — заявила Сандра Линдси.

Новость о начале вакцинации от коронавируса британцев весьма преклонного возраста вызвала довольно оживленную реакцию среди украинцев. Проводились ли исследования на этой возрастной группе? Чем рискует старшее поколение, привившись «сыроватой» вакциной? Пролить свет на эту ситуацию могут недавно опубликованные подробные результаты испытания вакцины Pfizer/BioNTech. По-видимому, такая демонстрация прозрачности призвана уменьшить недоверие к продукту, созданному на скорую руку.

Решение начать иммунизацию от COVID-19 с пожилых людей наряду с медиками не взято с потолка. Оно базируется на нескольких аспектах:

— у этих категорий самый высокий риск инфицирования. Люди преклонного возраста к тому же больше всех рискуют заболеть тяжелой формой коронавирусной инфекции;

— вакцина Pfizer/BioNTech исследовалась в том числе и на возрастной категории населения. Так, к третьей фазе испытания было привлечено достаточно большое количество лиц из групп риска. Почти половина испытуемых (42%) — в возрасте 56–85 лет, минимум одно хроническое заболевание, включая ВИЧ и вирусные гепатиты, имел каждый пятый. В исследование не брали лиц с известной аллергической реакцией на новую вакцину или ее компоненты;

— анализ эффективности и побочных эффектов вакцинации у лиц старше 55 лет показал схожие результаты по сравнению с младшими участниками, и это важный момент. Ведь зачастую из-за ослабления иммунной системы с возрастом эффект от прививки может быть ниже ожидаемого.

Самыми частыми побочными эффектами после вакцинации были слабость и головная боль. Интересно, что эти симптомы фиксировались не только у 59% вакцинированных, на слабость, головную боль жаловались также и 23% тех, кто получил плацебо (яркая демонстрация эффекта плацебо, извините за тавтологию). После вакцинации у некоторых испытуемых температура тела поднималась выше 38ºС. При этом у лиц старше 56 лет столбики термометров показывали повышенную температуру реже, чем у более молодых (соответственно в 11 и 16% случаев после второй дозы вакцины).

«Сходство проявлений общей реакции на вакцину с симптоматикой заражения COVID «естественным путем» может вызывать тревогу и «спрос» на ПЦР-тест. Поэтому менеджерам здравоохранения стоит подготовить дополнительные ресурсы для ПЦР-тестирования в ходе массовой вакцинации», — отмечает доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова.

Вакцину не испытывали на беременных и детях младше 16 лет. Поэтому прививаться могут лица старше 16 лет, кроме беременных и женщин, кормящих грудью.

На сегодняшний день вакцину Pfizer/BioNTech одобрили Великобритания, Канада, Бахрейн, Мексика и США. В странах Евросоюза массовую вакцинацию еще не начали — ожидают, когда в Брюсселе одобрят препарат. Узнать другие особенности вакцин от коронавируса нового поколения можно в статье.

2. Осложнения и смерти. Правда ли, что разработчики скрывали правду?

Когда FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) опубликовало предоставленные им документы по клиническим испытаниям вакцины от Pfizer/BioNtech, оказалось, что за время третьей фазы испытания вакцины умерли шесть человек. Эта новость разнеслась со скоростью, которой может позавидовать сам коронавирус.

Увы, не все удосужились заглянуть в документы. Как оказалось, из шести умерших четыре смерти зафиксированы в группе плацебо (то есть этих людей не вакцинировали, им ввели физраствор). Два летальных исхода действительно имели место в группе, получившей прививку: один человек с ожирением и атеросклерозом умер спустя три дня после введения первой дозы от осложнений атеросклероза, второй — спустя 62 дня после введения второй дозы от сердечного приступа. В группе плацебо один доброволец умер от инфаркта миокарда, второй — от инсульта, причины смерти еще двоих неизвестны. Какой вывод можно сделать из этих данных? Об опасности вакцины это вряд ли говорит, — в группе плацебо смертей больше. Почему же эти люди умерли, спросите вы? Увы, но людям свойственно умирать, независимо от того, участвуют ли они в исследовании или поливают цветы у себя на лужайке. Испытания вакцины от Pfizer/BioNtech проходили с 29 апреля по 14 ноября (вернее, они идут и сейчас, но документы с отчетом поданы в FDA за этот период). Всего в них приняли участие более 40 тысяч человек. Практически неизбежно, что за девять месяцев кто-то из этих 40 тысяч мог умереть. Сердечный приступ и инсульт — наиболее частые причины смерти в западных странах. Поэтому вряд ли именно эти две смерти связаны с вакциной, а не с естественным ходом событий. К тому же общий уровень смертности среди добровольцев не отличался от среднестатистического.

3. Осторожно: вакцина вызывает аллергическую реакцию

В первые дни массовой вакцинации препаратом Pfizer/BioNtech в Великобритании у двух человек развилась анафилактическая реакция. В связи с этим Национальная медицинская служба этой страны призвала воздержаться от прививок людей с историей сильных аллергий. Британские чиновники напомнили, что реанимационные средства должны быть доступны во всех случаях прививок. В Pfizer заявили, что добровольцы, у которых ранее наблюдались тяжелые побочные аллергические реакции на вакцины или их ингредиенты, были исключены из поздних стадий испытаний препарата от COVID-19.

Нельзя не отметить, что анафилактическая реакция — один из самых известных серьезных побочных эффектов в ответ на введение любой вакцины (и не только вакцины). Врачи хорошо это знают, поэтому в любом прививочном кабинете наготове должны быть шприц-ручки с адреналином, который моментально купирует это осложнение. Именно из-за ничтожно малого, но не нулевого риска такой реакции нас всегда просят после прививки некоторое время оставаться в видимости врача.

Вернемся к пострадавшим. Им также сделали укол адреналина, угрозы жизни нет. Как позже выяснилось, эти люди уже имели опыт подобного осложнения после другой прививки. Почему же рискнули привиться от коронавируса? Может быть, боязнь заболеть была сильнее вероятной реакции. Людям со склонностью к тяжелым аллергическим реакциям после прививки вакцинироваться антиковидным препаратом нельзя. Это именно те, кого мы все защищаем от опасных болезней коллективным иммунитетом, делая прививки.

4. Я переболел коронавирусной инфекцией, можно ли прививаться вакциной от COVID-19?

Однозначного ответа на этот вопрос пока нет. CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний США) рекомендует вакцинироваться в том числе и переболевшим коронавирусной инфекцией начиная с пятой недели. И даже без предшествующего определения уровней антител к SARS-CoV-2. Конечно, это пока предварительное экспертное суждение, которое по мере накопления знаний о вирусе с короной может претерпеть изменения. По мнению многих экспертов, вакцинироваться все же стоит тем, кто не имеет антител к коронавирусу. Ведь одним из важных факторов, определяющих безопасность массовой вакцинации, является отсутствие феномена АЗУИ — антителозависимого усиления инфекции. Такое случается, если вакцина не совсем соответствует штамму вируса, который распространен в популяции, или не совсем правильно был подобран белок, на который вырабатываются антитела. За счет поражения иммунных клеток происходит усиление инфекции. Это довольно редкая история, но ее вероятность исключить нельзя, не проведя всех фаз испытаний вакцины.

5. Половину украинцев обещают вакцинировать бесплатно

Около 21 миллиона украинцев, входящих в группы риска, в Минздраве планируют вакцинировать бесплатно в течение 2021 года. В первую очередь обещают защитить прививкой медицинских работников, военных в зоне ООС и людей, находящихся в социальных учреждениях (интернатах, домах для людей пожилого возраста). В приоритете также группы риска, как профессионального (работники сферы образования, полиции и Нацгвардии), так и граждане старше 60 лет и с сопутствующими заболеваниями. Препарат от COVID-19 не исследовался на детях, поэтому вакцинировать эту категорию пока не планируют. Для выработки коллективного иммунитета нужно привить 60−70% населения. Эксперты сетуют, что государству может попросту не хватить на это средств.