Вакцинація від коронавірусу: п’ять фактів, на які ви могли не звернути уваги

https://racurs.ua/ua/2784-vakcynaciya-vid-koronavirusu-p-yat-faktiv-na-yaki-vy-mogly-ne-zvernuty-uvagy.html

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1. У бій ідуть старики? Які ризики для першопрохідців несе щеплення Pfizer/BioNTech

8 грудня у Великій Британії стартувала масова вакцинація населення від коронавірусу. Відповідно до урядової програми, щеплення — справа добровільна і спрямована перш за все на захист найуразливіших груп населення. На початку черги на маніпуляцію — люди старше 80 років, підопічні будинків престарілих, їхній персонал, а також медичні працівники. Першою антиковідну вакцину отримала 90-річна жителька Північної Ірландії Маргарет Кінан. Жінці ввели препарат компанії Pfizer/BioNTech поза клінічними випробуваннями в університетській лікарні Ковентрі. Незабаром пенсіонерці виповниться 91 рік, і, за її словами, це для неї найкращий подарунок на день народження. Нарешті вона зможе побачитися з рідними та друзями, адже майже весь минулий рік провела на самоті. Щодо королеви Великої Британії, то, як повідомляє Daily Express із посиланням на власні джерела, Єлизавета II не буде вакцинуватися від коронавірусу на особливих умовах, а отримає щеплення в порядку черги.

Першою вакцинованою від коронавірусу американкою стала Сандра Ліндсі — медсестра Єврейського медичного центру Лонг-Айленду. 14 грудня їй також ввели вакцину Pfizer/BioNTech. «Я почуваюся добре. Сподіваюся, це буде кінець дуже болючого часу в нашій історії», — заявила Сандра Ліндсі.

Новина про початок вакцинації від коронавірусу британців дуже похилого віку викликала досить жваву реакцію серед українців. Чи проводилися дослідження на цій віковій групі? Чим ризикує старше покоління, прищепившись «сируватою» вакциною? Пролити світло на цю ситуацію можуть нещодавно опубліковані детальні результати випробування вакцини Pfizer/BioNTech. Мабуть, така демонстрація прозорості покликана зменшити недовіру до продукту, створеного нашвидкуруч.

Рішення розпочати імунізацію від COVID-19 з літніх людей разом із медиками не взято зі стелі. Воно базується на кількох аспектах:

— у цих категорій найвищий ризик інфікування. Люди похилого віку до того ж більше ризикують захворіти на важку форму коронавірусної інфекції;

— вакцина Pfizer/BioNTech досліджувалася в тому числі і на старшій категорії населення. Так, до третьої фази випробування було залучено досить велику кількість осіб із груп ризику. Майже половина піддослідних (42%) — віком 56–85 років, мінімум одне хронічне захворювання, включаючи ВІЛ і вірусні гепатити, мав кожен п’ятий. У дослідження не брали осіб із відомою алергічною реакцією на нову вакцину або її компоненти;

— аналіз ефективності та побічних ефектів вакцинації в осіб старше 55 років показав схожі результати порівняно з молодшими учасниками, і це важливий момент. Адже найчастіше через ослаблення імунної системи з віком ефект від щеплення може бути нижчим за очікуваний.

Найчастішими побічними ефектами після вакцинації були слабкість і головний біль. Цікаво, що ці симптоми фіксувалися не лише у 59% вакцинованих, на слабкість, головний біль скаржилися також і 23% тих, хто отримав плацебо (яскрава демонстрація ефекту плацебо, вибачте за тавтологію). Після вакцинації у декого з піддослідних температура тіла піднімалася вище 38ºС. При цьому в осіб старше 56 років стовпчики термометрів показували підвищену температуру рідше, ніж у молодших (відповідно в 11 і 16% випадків після другої дози вакцини).

«Подібність проявів загальної реакції на вакцину симптоматиці зараження на COVID «природним шляхом» може викликати тривогу і «попит» на ПЛР-тест. Тому менеджерам охорони здоров’я варто підготувати додаткові ресурси для ПЛР-тестування в ході масової вакцинації», — зауважує доктор медичних наук, професор Катерина Амосова.

Вакцини не випробували на вагітних і дітях молодше 16 років. Тому щеплення можуть робити особи старше 16 років, крім вагітних і жінок, які годують груддю.

На сьогодні вакцину Pfizer/BioNTech схвалили Велика Британія, Канада, Бахрейн, Мексика і США. У країнах Євросоюзу масової вакцинації ще не почали — очікують, коли в Брюсселі схвалять препарат. Дізнатися інші особливості вакцин від коронавірусу нового покоління можна в статті.

2. Ускладнення і смерті. Чи правда, що розробники приховували правду?

Коли FDA (Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США) опублікувало надані їм документи з клінічних випробувань вакцини від Pfizer/BioNtech, виявилося, що за час третьої фази випробування вакцини померли шість осіб. Ця новина розлетілася зі швидкістю, якій може позаздрити сам коронавірус.

На жаль, не всі знайшли час зазирнути в документи. Як з’ясувалося, із шести померлих чотири смерті зафіксовано в групі плацебо (тобто цих людей не вакцинували, їм ввели фізрозчин). Два летальні випадки справді сталися в групі, що отримала щеплення: одна людина з ожирінням і атеросклерозом померла через три дні після введення першої дози від ускладнень атеросклерозу, друга — через 62 дні після введення другої дози від серцевого нападу. У групі плацебо один доброволець помер від інфаркту міокарда, другий — від інсульту, причини смерті ще двох невідомі. Який висновок можна зробити з цих даних? Про небезпеку вакцини це навряд чи говорить, — у групі плацебо смертей більше. Чому ж ці люди померли, запитаєте ви? На жаль, але людям властиво вмирати, незалежно від того, чи беруть вони участь у дослідженні або поливають квіти у себе на галявині. Випробування вакцини від Pfizer/BioNtech проходили з 29 квітня по 14 листопада (точніше, вони йдуть і зараз, але документи зі звітом подано до FDA за цей період). Усього в них узяли участь понад 40 тисяч чоловік. Практично неминуче, що за дев’ять місяців хтось із цих 40 тисяч міг померти. Серцевий напад та інсульт — найчастіші причини смерті в західних країнах. Тому навряд чи саме ці дві смерті пов’язані з вакциною, а не з природним перебігом подій. До того ж загальний рівень смертності серед добровольців не різнився від середньостатистичного.

3. Обережно: вакцина викликає алергічну реакцію

У перші дні масової вакцинації препаратом Pfizer/BioNtech у Великій Британії у двох осіб розвинулася анафілактична реакція. У зв’язку з цим Національна медична служба цієї країни закликала утриматися від щеплень людей з історією сильних алергій. Британські чиновники нагадали, що реанімаційні засоби мають бути доступні в усіх випадках щеплень. У Pfizer заявили, що добровольців, в яких раніше спостерігалися важкі побічні алергічні реакції на вакцини або їх інгредієнти, було виключено з пізніх стадій випробувань препарату від COVID-19.

Не можна не зауважити, що анафілактична реакція — один із найвідоміших серйозних побічних ефектів у відповідь на введення будь-якої вакцини (і не лише вакцини). Лікарі добре це знають, тому в будь-якому кабінеті для щеплень напоготові повинні бути шприц-ручки з адреналіном, який моментально спиняє це ускладнення. Саме через мізерно малий, але не нульовий ризик такої реакції нас завжди просять після щеплення якийсь час залишатися в полі зору лікаря.

Повернімося до постраждалих. Їм також зробили укол адреналіну, загрози життю немає. Як пізніше з’ясувалося, ці люди вже мали досвід подібного ускладнення після іншого щеплення. Чому ж ризикнули зробити щеплення від коронавірусу? Можливо, страх захворіти був сильнішим за ймовірну реакцію. Людям зі схильністю до тяжких алергічних реакцій після щеплення вакцинуватися антиковідним препаратом не можна. Це саме ті, кого ми всі захищаємо від небезпечних хвороб колективним імунітетом, роблячи щеплення.

4. Я перехворів на коронавірусну інфекцію, чи можна робити щеплення вакциною від COVID-19?

Однозначної відповіді на це запитання поки що немає. CDC (Центр з контролю і профілактики захворювань США) рекомендує вакцинуватися в тому числі і тим, хто перехворів на коронавірусну інфекцію, починаючи з п’ятого тижня. І навіть без попереднього визначення рівнів антитіл до SARS-CoV-2. Звичайно, це поки що попереднє експертне судження, яке в міру накопичення знань про вірус із короною може зазнати змін. На думку багатьох експертів, вакцинуватися все ж варто тим, хто не має антитіл до коронавірусу. Адже одним із важливих факторів, що визначають безпеку масової вакцинації, є відсутність феномена АЗПІ — антитілозалежного посилення інфекції. Таке трапляється, якщо вакцина не зовсім відповідає штаму вірусу, що поширений у популяції, або не зовсім правильно було підібрано білок, на який виробляються антитіла. За рахунок ураження імунних клітин відбувається посилення інфекції. Це досить рідкісна історія, але її ймовірності виключити не можна, не провівши всіх фаз випробувань вакцини.

5. Половину українців обіцяють вакцинувати безплатно

Близько 21 мільйона українців, які входять до груп ризику, в Міністерстві охорони здоров’я планують вакцинувати безплатно протягом 2021 року. Перш за все обіцяють захистити щепленням медичних працівників, військових у зоні ООС і людей, що перебувають у соціальних установах (інтернатах, будинках для людей похилого віку). У пріоритеті також групи ризику, як професійного (працівники сфери освіти, поліції та Нацгвардії), так і громадяни старше 60 років і з супутніми захворюваннями. Препарат від COVID-19 не досліджували на дітях, тому вакцинувати цю категорію поки не планують. Для вироблення колективного імунітету треба прищепити 60–70% населення. Експерти нарікають, що державі може просто забракнути на це коштів.