Боевики ОРДЛО заблокировали обмен пленными. Фото: wz.lviv.ua

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Процесс обмена пленными на Донбассе блокируют представители незаконных вооруженных формирований ЛНР и ДНР.

Контролируемые Кремлем боевики выдвигают требования, которые не выполнить —требуют процессуальной очистки девяти человек, которых украинская сторона освободила в рамках прошлого обмена. Об этом 16 декабря сообщил представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш на своей странице в Facebook.

Очистить их без их желания или присутствия мы юридически не можем, а их желание и местонахождение неизвестны не только нам, но и их адвокатам. Та сторона это знает, но использует как повод, чтобы заблокировать обмен, — пояснил он.

По словам Гармаша, оккупанты так и не допускают к пленным родственников и представителей Красного Креста. За четыре месяца представители МККК смогли посетить лишь четырех пленных. В ОРДЛО заявляют о якобы карантинных ограничениях.

Ранее сообщалось, что обмен пленными между Киевом и ОРДЛО на новогодние праздники не состоится из-за отклонения этого предложения представителями боевиков и России. Украина подала документы на обмен 11 человек, но в Москве заявили, что Украина якобы не выполняет обязательства прекратить преследование уволенных в результате прошлых обменов.

В Трехсторонней контактной группе назвали действия российских властей шантажом.