3D-печать оказалась опасной для здоровья. Фото: daily.ru

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3D-печать может быть опасной для здоровья человека, считаются ученые.

Исследователи из США установили, что в течение нескольких часов, которые могут потребоваться для печати на 3D-принтере, твердые частицы и химические побочные вещества могут попасть в окружающую среду, а затем проникнуть в легкие человека. Само же накопление в организме микропластика влияет на развитие рака и приводит к проблемам с репродуктивной функцией. Об этом сообщает ресурс Scitechdaily.

Еще одно исследование показало, что наиболее уязвимой группой перед выделенными химическими веществами являются дети до девяти лет.

По словам представителя Агентства по охране окружающей среды США Питера Бирли, сегодня человечество мало осведомлено о возможном влиянии выбросов от 3D-принтеров. Исследователи отмечают, что их научная работа может помочь установить новые правила безопасности для печати на таких принтерах.

Потенциальная польза новых исследований заключается в повышении осведомленности общественности о выбросах 3D-принтеров и, возможно, более высокой восприимчивости детей к этим выбросам, — заявил Бирли.



Как известно, в 2019 году мировой рынок 3D-печати оценивался в 117,72 млрд долл. Эта цифра растет каждый год, поскольку все больше людей интересуются такой технологией.

Ранее сообщалось, что 3D-принтеры смогут использовать для создания продуктов питания, поскольку Международная группа исследователей из Бразилии и Франции создала гелеобразные чернила, которые можно есть.