3D-друк виявився небезпечним для здоров’я. Фото: daily.ru

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Ракурс

3D-друк може бути небезпечним для здоров’я людини, вважаються науковці.

Дослідники з США встановили, що впродовж декількох годин, які можуть знадобитися для друку на 3D-принтері, тверді частинки і хімічні побічні речовини можуть потрапити в навколишнє середовище, а потім проникнути в легені людини. Саме ж накопичення в організмі мікропластику впливає на розвиток раку і призводить до проблем з репродуктивною функцією. Про це повідомляє ресурс Scitechdaily.

Ще одне дослідження показало, що найбільш вразливою групою перед виділеними хімічними речовинами є діти до дев’яти років.

За словами представника Агентства з охорони навколишнього середовища США Пітера Бірлі, сьогодні людство мало обізнане про можливий вплив викидів від 3D-принтерів. Дослідники зазначають, що їхня наукова робота може допомогти встановити нові правила безпеки для друку на таких принтерах.

Потенційна користь нових досліджень полягає в підвищенні обізнаності громадськості про викиди 3D-принтерів і, можливо, більш високу сприйнятливість дітей до цих викидів, — заявив Бірлі.



Як відомо, 2019 році світовий ринок 3D-друку оцінювався в 117,72 млрд дол. Ця цифра зростає щороку, оскільки все більше людей цікавляться такою технологією.

Раніше повідомлялося, що 3D-принтери зможуть використовувати для створення харчів, оскільки міжнародна група дослідників із Бразилії та Франції створила гелеподібні чорнила, які можна їсти.