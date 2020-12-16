Морська піна накрила узбережжя міста. Скріншот із відео

https://racurs.ua/ua/n147892-morska-pina-nakryla-uzberejjya-mista-v-avstraliyi-foto-video.html

Ракурс

Руда морська піна накрила узбережжя австралійського міста Голд-Кост у штаті Квінсленд.

Австралійці вирішили не упускати момент побавитися в бульбашках, у деяких місцях піна перевищувала метр у висоту. Дивне видовище також зафіксували на фото та відео. Всі міські пляжі покриті піною вже третій день поспіль через погоду. Про це повідомляє 7NEWS Australia.

За інформацією фахівців, подібне явище виникло внаслідок періоду сильних дощів та вітряної погоди, а також в умовах низького атмосферного тиску. Рятувальники закликають місцевих мешканців бути обережними при вході у піну, оскільки вже кілька собак зникли у цих бульбашках.

Нагадаємо, у липні медузи та морські блохи заполонили курорти Азовського моря. Через агресивну поведінку морських жителів відпочивальники не могли повноцінно купатися.