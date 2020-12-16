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Ракурс
Морская пена накрыла побережье города. Скриншот из видео

Морская пена накрыла побережье города в Австралии (ФОТО, ВИДЕО)

16 дек 2020, 20:34
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Рыжая морская пена накрыла побережье австралийского города Голд-Кост в штате Квинсленд.

Австралийцы решили не упускать момент поиграть в пузырьках, в некоторых местах пена превышала метр в высоту. Странное зрелище также зафиксировали на фото и видео. Все городские пляжи покрыты пеной уже третий день подряд из-за погоды. Об этом сообщает 7NEWS Australia.

По информации специалистов, подобное явление возникло вследствие периода сильных дождей и ветреной погоды, а также в условиях низкого атмосферного давления. Спасатели призывают местных жителей быть осторожными при входе в пену, поскольку уже несколько собак исчезли в этих пузырьках.

Морская пена накрыла побережье города. Фото: Reuters

Морская пена накрыла побережье города. Фото: News Corp Australia


Напомним, в июле медузы и морские блохи заполонили курорты Азовского моря. Из-за агрессивного поведения морских жителей отдыхающие не могли полноценно купаться.

Источник: Ракурс


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