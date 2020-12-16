Морская пена накрыла побережье города в Австралии (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n147892-morskaya-pena-nakryla-pobereje-goroda-v-avstralii-foto-video.htmlРакурс
Рыжая морская пена накрыла побережье австралийского города Голд-Кост в штате Квинсленд.
Австралийцы решили не упускать момент поиграть в пузырьках, в некоторых местах пена превышала метр в высоту. Странное зрелище также зафиксировали на фото и видео. Все городские пляжи покрыты пеной уже третий день подряд из-за погоды. Об этом сообщает 7NEWS Australia.
По информации специалистов, подобное явление возникло вследствие периода сильных дождей и ветреной погоды, а также в условиях низкого атмосферного давления. Спасатели призывают местных жителей быть осторожными при входе в пену, поскольку уже несколько собак исчезли в этих пузырьках.
Напомним, в июле медузы и морские блохи заполонили курорты Азовского моря. Из-за агрессивного поведения морских жителей отдыхающие не могли полноценно купаться.