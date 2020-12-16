Обновленную резолюцию по правам человека в Крыму утвердила Генассамблея ООНhttps://racurs.ua/n147891-obnovlennuu-rezoluciu-po-pravam-cheloveka-v-krymu-utverdila-genassambleya-oon.htmlРакурс
Генеральная ассамблея ООН приняла обновленную резолюцию по правам человека в оккупированном Крыму.
Обновленный документ «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина» 16 декабря поддержали более 60 стран-участниц ООН. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
Глава МИД поблагодарил партнеров за поддержку усиленной в 2020 году резолюции ГА ООН по правам человека в Крыму и подчеркнул, что принятие этого документа — это еще одно доказательство глобальной солидарности с Украиной в непризнании попытки РФ оккупировать украинский полуостров.
Резолюция призывает усилить давление на Россию в международных рамках, чтобы заставить выполнять свои обязательства по международному праву в качестве государства-оккупанта, а также предоставить доступ в Крым для международных миссий по наблюдению.
18 ноября Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН одобрил проект обновленной резолюции по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму.
Напомним, 7 декабря Генеральная ассамблея ООН поддержала проект усиленной резолюции Украины по российской милитаризации оккупированного Крыма.