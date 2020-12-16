В ООН поддержали обновленную резолюцию по правам человека в Крыму. Фото: Reuters

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Генеральная ассамблея ООН приняла обновленную резолюцию по правам человека в оккупированном Крыму.

Обновленный документ «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина» 16 декабря поддержали более 60 стран-участниц ООН. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

Глава МИД поблагодарил партнеров за поддержку усиленной в 2020 году резолюции ГА ООН по правам человека в Крыму и подчеркнул, что принятие этого документа — это еще одно доказательство глобальной солидарности с Украиной в непризнании попытки РФ оккупировать украинский полуостров.

Резолюция призывает усилить давление на Россию в международных рамках, чтобы заставить выполнять свои обязательства по международному праву в качестве государства-оккупанта, а также предоставить доступ в Крым для международных миссий по наблюдению.

18 ноября Третий комитет Генеральной ассамблеи ООН одобрил проект обновленной резолюции по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму.

Напомним, 7 декабря Генеральная ассамблея ООН поддержала проект усиленной резолюции Украины по российской милитаризации оккупированного Крыма.