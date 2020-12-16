В ООН підтримали оновлену резолюцію щодо прав людини в Криму. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n147891-onovlenu-rezoluciu-schodo-prav-ludyny-v-krymu-zatverdyla-genasambleya-oon.html

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Генеральна асамблея ООН прийняла оновлену резолюцію щодо прав людини в окупованому Криму.

Оновлений документ «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна» 16 грудня підтримали 64 країни-учасниці ООН. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Twitter.

Очільник МЗС подякував партнерам за підтримку посиленої в 2020 році резолюції ГА ООН з прав людини в Криму й наголосив, що ухвалення цього документу — це ще один доказ глобальної солідарності з Україною у невизнанні спроби РФ окупувати український півострів.

Резолюція закликає посилити тиск на Росію в міжнародних рамках, щоб змусити виконувати свої зобов’язання з міжнародного права в якості держави-окупанта, а також надати доступ в Крим для міжнародних місій зі спостереження.

Під час голосування утрималися 86 країн. Проти кримської резолюції голосували Росія та ще 22 країни-члени ООН: Ангола, Вірменія, Білорусь, Бурунді, Камбоджа, Китай, Коморські острови, Куба, Північна Корея, Ерітрея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, М’янма, Нікараґуа, Філіппіни, Сербія, Судан, Сирія, Венесуела та Зімбабве.

18 листопада Третій комітет Генеральної асамблеї ООН схвалив проект оновленої резолюції щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму.

Нагадаємо, 7 грудня Генеральна асамблея ООН підтримала проект посиленої резолюції України щодо російської мілітаризації окупованого Криму.