Статистику повторних заражень COVID-19 оприлюднили в МОЗ. Фото:

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Повторно заразилися коронавірусом в Україні понад 2 тис. осіб. Із початку пандемії повторно коронавірусну хворобу виявили у 0,25% українців — усього у 2 тис. 161 пацієнта.

У 12% повторних випадках захворювання припало на медичних працівників. Так, повторний позитивний результат ПЛР-тесту, отриманий після 40 днів від першого підтвердження, виявили у 250 медичних працівників. Про це 16 грудня повідомили в Центрі громадського здоров’я МОЗ.

У ЦГЗ додали, що в Україні не проводилися дослідження, які б підтвердили, що віруси першого і «повторного» захворювання генетично відрізняються. Дослідження могло б показати є випадок зараження дійсно повторними або ж це тривала інфекція.

Як відомо, в Україні станом на 16 грудня коронавірусом інфікувалися 919 тис. 704 особи, а померли 15 тис. 744 пацієнти. Подолати коронавірус змогли 535 тис. 417 хворих, а наразі хворіють 368 тис. 543 особи.

Нагадаємо, минулої доби, 15 грудня, коронавірус оновив рекорд за кількістю госпіталізацій — до лікарень потрапили 3 тис. 242 особи, які були заражені COVID-19.