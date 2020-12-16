Як працюватимуть пошта та банки на новорічні свята. Фото: volynonline.com

https://racurs.ua/ua/n147889-novorichni-svyata-v-ukrayini-opublikovano-grafik-roboty-bankiv-ta-poshty.html

Ракурс

Додаткові вихідні отримають українці на Новий рік та Різдво — громадяни відпочиватимуть з 1 по 3 січня та з 7 по 10 січня включно.

Через свята графік роботи банків, пошти та «Нової пошти» зазнав змін. Про це йдеться в урядових постановах про посилені карантинні обмеження з 19 грудня 2020 року до 28 лютого 2021 року та про локдаун з 8 до 24 січня.

Як працюватимуть банки на Новий рік та Різдво:

31 грудня — скорочений день, фінансові операції краще закрити до 14.00.

1−3 січня — вихідний.

4−6 січня — повний робочий день.

6 січня — робочий день скорочено на годину.

7−8 січня — вихідний.

Графік роботи поштових відділень на свята:

31 грудня «Нова пошта» працюватиме до 18.00.

1 січня — вихідний у «Нової пошти» та «Укрпошти».

2−5 січня — всі поштові відділення працюють у звичайному режимі.

6 січня — скорочений робочий день.

7 січня — вихідний.

8 січня — вихідний на «Новій пошті», а от «Укрпошта» працюватиме у звичайному режимі.

Нагадаємо, Кабмін запровадив нові обмеження перед зимовими святами. Вони стосуються переважно умов святкування в школах, дитсадках і храмах, а також роботи закладів громадського харчування. Низка карантинних обмежень діятиме з 19 грудня. А з 8 по 24 січня 2021 року включно в Україні діятиме локдаун.