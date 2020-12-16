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Ракурс
Як працюватимуть пошта та банки на новорічні свята. Фото: volynonline.com

Новорічні свята в Україні — опубліковано графік роботи банків та пошти

16 гру 2020, 18:53
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Додаткові вихідні отримають українці на Новий рік та Різдво — громадяни відпочиватимуть з 1 по 3 січня та з 7 по 10 січня включно.

Через свята графік роботи банків, пошти та «Нової пошти» зазнав змін. Про це йдеться в урядових постановах про посилені карантинні обмеження з 19 грудня 2020 року до 28 лютого 2021 року та про локдаун з 8 до 24 січня.

Як працюватимуть банки на Новий рік та Різдво:


  • 31 грудня — скорочений день, фінансові операції краще закрити до 14.00.
  • 1−3 січня — вихідний.
  • 4−6 січня — повний робочий день.
  • 6 січня — робочий день скорочено на годину.
  • 7−8 січня — вихідний.

Графік роботи поштових відділень на свята:

  • 31 грудня «Нова пошта» працюватиме до 18.00.
  • 1 січня — вихідний у «Нової пошти» та «Укрпошти».
  • 2−5 січня — всі поштові відділення працюють у звичайному режимі.
  • 6 січня — скорочений робочий день.
  • 7 січня — вихідний.
  • 8 січня — вихідний на «Новій пошті», а от «Укрпошта» працюватиме у звичайному режимі.

Нагадаємо, Кабмін запровадив нові обмеження перед зимовими святами. Вони стосуються переважно умов святкування в школах, дитсадках і храмах, а також роботи закладів громадського харчування. Низка карантинних обмежень діятиме з 19 грудня. А з 8 по 24 січня 2021 року включно в Україні діятиме локдаун.

Джерело: Ракурс


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