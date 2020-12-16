Как будут работать почта и банки на новогодние праздники. Фото: volynonline.com

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Дополнительные выходные получат украинцы на Новый год и Рождество — граждане будут отдыхать с 1 по 3 января и с 7 по 10 января включительно.

Из-за праздников график работы банков, почты и «Новой почты» претерпел изменения. Об этом говорится в правительственных постановлениях об усиленных карантинных ограничениях с 19 декабря 2020 года до 28 февраля 2021 года и о локдауне с 8 до 24 января.

Как будут работать банки на Новый год и Рождество:

31 декабря — сокращенный день, финансовые операции лучше закрыть до 14.00.

1−3 января — выходной.

4−6 января — полный рабочий день.

6 января — рабочий день сокращен на час.

7−8 января — выходной.

График работы почтовых отделений на праздники:

31 декабря «Новая почта» будет работать до 18.00.

1 января — выходной у «Новой почты» и «Укрпочты».

2−5 января — все почтовые отделения работают в обычном режиме.

6 января — сокращенный рабочий день.

7 января — выходной.

8 января — выходной на «Новой почте», а вот «Укрпочта» будет работать в обычном режиме.

Напомним, Кабмин ввел новые ограничения перед зимними праздниками. Они касаются в основном условий празднования в школах, детсадах и храмах, а также работы заведений общественного питания. Ряд карантинных ограничений будет действовать с 19 декабря. А с 8 по 24 января 2021 года включительно в Украине будет действовать локдаун.