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Ракурс
Как будут работать почта и банки на новогодние праздники. Фото: volynonline.com

Новогодние праздники в Украине — опубликован график работы банков и почты

16 дек 2020, 18:53
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Дополнительные выходные получат украинцы на Новый год и Рождество — граждане будут отдыхать с 1 по 3 января и с 7 по 10 января включительно.

Из-за праздников график работы банков, почты и «Новой почты» претерпел изменения. Об этом говорится в правительственных постановлениях об усиленных карантинных ограничениях с 19 декабря 2020 года до 28 февраля 2021 года и о локдауне с 8 до 24 января.

Как будут работать банки на Новый год и Рождество:


  • 31 декабря — сокращенный день, финансовые операции лучше закрыть до 14.00.
  • 1−3 января — выходной.
  • 4−6 января — полный рабочий день.
  • 6 января — рабочий день сокращен на час.
  • 7−8 января — выходной.

График работы почтовых отделений на праздники:

  • 31 декабря «Новая почта» будет работать до 18.00.
  • 1 января — выходной у «Новой почты» и «Укрпочты».
  • 2−5 января — все почтовые отделения работают в обычном режиме.
  • 6 января — сокращенный рабочий день.
  • 7 января — выходной.
  • 8 января — выходной на «Новой почте», а вот «Укрпочта» будет работать в обычном режиме.

Напомним, Кабмин ввел новые ограничения перед зимними праздниками. Они касаются в основном условий празднования в школах, детсадах и храмах, а также работы заведений общественного питания. Ряд карантинных ограничений будет действовать с 19 декабря. А с 8 по 24 января 2021 года включительно в Украине будет действовать локдаун.

Источник: Ракурс


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