Возможного соперника Зеленского во втором туре выборов назвали социологи

Соперника Зеленского во втором туре выборов назвали социологи. Фото: civildiplomat.com

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Ракурс

Владимир Зеленский набрал бы больше всего голосов в первом туре, если бы в ближайшее время в Украине состоялись президентские выборы.

За нынешнего главу государства проголосовали бы 19% всех опрошенных и 28% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать. Во втором туре соперниками Зеленского могут стать представители «Европейской солидарности» и «Оппозиционной платформы — за жизнь». Об этом свидетельствуют результаты опроса «Центра Разумкова».

За пятого президента Петра Порошенко намерены проголосовать соответственно 13% и 19% опрошенных. Большие шансы попасть во второй тур были бы и у сопредседателя парламентской фракции ОПЗЖ Юрия Бойко — ему свои голоса отдали бы соответственно 12% и 17% опрошенных.

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко на президентских выборах получила бы 4,5% и 6% голосов выборов, а за бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана готовы голосовать соответственно 3% и 4% респондентов. Председатель партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко мог бы получить соответственно 3% и 3% голосов, за спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова могли бы проголосовать 2% и 2,5% украинцев.

Напомним, результаты соцопроса показали, что президент Украины Владимир Зеленский стал разочарованием года для более 40% украинцев, но сохранил титул «Политика года» по версии 20% украинцев.