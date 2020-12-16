Шкарлета «отфутболили» на образовательном комитете ВРУ. Фото: МОН

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Кандидатуру Сергея Шкарлета на назначение министром образования и науки не поддержали в парламенте.

Комитет по вопросам образования Верховной Рады 16 декабря на своем заседании не нашел голосов для поддержки кандидатуры Шкарлета. Из 11 парламентариев, которые голосовали, только пятеро проголосовали за. Об этом сообщила народный депутат Наталья Пипа на собственной странице в Facebook.

Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуры Сергея Шкарлета на должность министра образования. Рекомендовал залу ВРУ завтра определиться. Поэтому ответ мы получим завтра, — говорится сообщении.

17 ноября Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает, что временное исполнение обязанностей министра возможно лишь 30 дней.

Как известно, были опубликованы письма о вероятном назначении Скорлета во главе Минобразования. В частности, за назначение Шкарлета выступили ректоры вузов — бывший ректор Киевского национального университета имени Шевченко Леонид Губерский, экс-глава МОН Станислав Николаенко, ректор КПИ им. Игоря Сикорского Михаил Згуровский.

Позже появились два письма к руководству государства от 300 ученых и педагогов, которые были против назначения Шкарлета главой МОН. Первое из написали ученые, второе — около 30 образовательных общественных организаций.

Напомним, исполняющий обязанности главы Министерства образования и науки Сергей Шкарлет получил официальное предупреждение от Европейского Союза из-за попыток разрушить реформы в Минобразования.