Шкарлета «відфутболили» на освітньому комітеті ВРУ. Фото: МОН

https://racurs.ua/ua/n147887-shkarleta-vidfutbolyly-na-osvitnomu-komiteti-rady.html

Ракурс

Кандидатуру Сергія Шкарлета на призначення міністром освіти і науки не підтримали у парламенті.

Комітет з питань освіти Верховної Ради 16 грудня на своєму засіданні не знайшов голосів для підтримки кандидатури Шкарлета. Із 11 парламентарів, які голосували, лише п’ятеро проголосували за. Про це повідомила народний депутат Наталія Піпа на власній сторінці у Facebook.

Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатури Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти. Рекомендував залу ВРУ завтра визначитися. Тож відповідь ми отримаємо завтра в залі, — йдеться повідомленні.

17 листопада Верховна Рада ухвалила законопроект, який передбачає, що тимчасове виконання обов’язків міністра можливе лише 30 днів.

Як відомо, були опублікуванні листи щодо ймовірного призначення Шкарлета на чолі Міносвіти. Зокрема, за призначення Шкарлета виступили ректори вишів — колишній ректор Київського національного університету імені Шевченка Леонід Губерський, екс-очільник МОН Станіслав Ніколаєнко, ректор КПІ ім. Ігоря Сікорського Михайло Згуровський.

Пізніше з’явилося два листи до керівництва держави від 300 науковців та освітян, які були проти призначення Шкарлета очільником МОН. Перший з них написали науковці, другий — близько 30 освітніх громадських організацій.

Нагадаємо, виконувач обов’язків глави Міністерства освіти і науки Сергій Шкарлет отримав офіційне попередження від Європейського Союзу через спроби зруйнувати реформи у Міносвіти.