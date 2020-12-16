Можливого суперника Зеленського у другому турі виборів назвали соціологи

Суперника Зеленського у другому турі виборів назвали соціологи. Фото: civildiplomat.com

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Ракурс

Володимир Зеленський набрав би найбільше голосів у першому турі, якби найближчим часом в Україні відбулися президентські вибори.

За нинішнього главу держави проголосували б 19% усіх опитаних і 28% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме. У другому турі суперниками Зеленського можуть стати представники «Європейської солідарності» та «Опозиційної платформи — За життя». Про це свідчать результати опитування «Центру Разумкова».

За п’ятого президента Петра Порошенка мають намір проголосувати відповідно 13% і 19% опитаних. Великі шанси потрапити в другий тур були б і в співголови парламентської фракції ОПЗЖ Юрія Бойка — йому свої голоси віддали б відповідно 12% і 17% опитаних.

Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко на президентських виборах отримала б 4,5% і 6% голосів виборів, а за колишнього прем'єр-міністра Володимира Гройсмана готові голосувати відповідно 3% і 4% респондентів. Голова партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко міг би отримати відповідно 3% і 3% голосів, за спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова могли б проголосувати 2% і 2,5% українців.

Нагадаємо, результати соцопитування показали, що президент України Володимир Зеленський став розчаруванням року для більш як 40% українців, але зберіг титул «Політика року» за версією 20% українців.