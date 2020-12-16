Зеленський. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n147883-zelenskyy-stav-rozcharuvannyam-roku-opytuvannya.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, став розчаруванням року для більш як 40% українців, але зберіг титул «Політика року» за версією 20% українців.

Про розчарування усіма політиками заявили 5% українців. Про це стало відомо з результатів опитування Центру Разумкова.

Так, згідно з результатами опитування, 20% респондентів назвали президента Володимира Зеленського «Політиком року», але помітно більша кількість респондентів — 42% — назвали його розчаруванням 2020 року.

Ще 10% розчаруванням року вважають Петра Порошенка, по 2% — Віктора Медведчука, Дениса Шмигаля, Юлію Тимошенко, Олега Ляшка, Олексія Гончарука, 1% — Святослава Вакарчука. Натомість 17% не змогли в такій якості назвати нікого.

Звання «Політика року» також отримав Зеленський. Його «обрали» 20% респондентів, хоча цей показник значно менший, ніж наприкінці минулого року. Торік його вважали політиком року 46% опитуваних.

Зокрема, 10% опитаних назвали «Політиком року» Петра Порошенка, 5% — Юрія Бойка, 4% — Віктора Медведчука, 3% — Дмитра Разумкова, 3% — Юлію Тимошенко, 2% — Віталія Кличка, 2% — Володимира Гройсмана, 1% — Ігоря Смешка, 1% — Анатолія Шарія. 36,5% не змогли в такій якості назвати жодного політика, на відміну від минулого року. Тоді не могли обрати «Політика року» 24% респондентів.

Дослідження проводилося методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Було опитано 2 тис. 18 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95. Опитування проводилося з 4 по 9 грудня.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що рейтинг електоральних симпатій українців очолила партія Віктора Медведчука. «Опозиційна платформа — За життя» перемогла б на виборах до Верховної Ради, якби вибори відбулися найближчим часом. За ОПЗЖ віддали б голоси 22% опитаних, за «Європейську солідарність» проголосували б 19,3%, за «Слугу народу» — 18,7%.