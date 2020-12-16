Погода в Україні. Фото: depositphotos.com

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Ракурс

Погода в Україні 17 грудня буде без істотних опадів, але небо буде затягнуте хмарами.

Вночі температура повітря очікується від 3° морозу до 1° тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть від мінус 1° до 4° вище нуля за Цельсієм. Вітер прогнозують південно-західний, 3−8 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода у Києві 17 грудня очікується безсніжна, однак хмарна. Вночі та вдень температура повітря буде однаковою — від 1° морозу до 1° тепла.

Погода в Харкові у четвер прогнозується без істотних опадів. Температуру повітря вночі прогнозують 1−3° із позначкою мінус, вдень від 1° морозу до 1° тепла.

Погодні умови в Одесі завтра будуть відносно теплими і без опадів. Температурні показники наступні — вночі 0−2° тепла, а вдень — 2−4° вище нуля за Цельсієм.

Погода у Львові завтра теж буде хмарною. Температура повітря вночі очікується від 1° морозу до 1° тепла, а вдень обіцяють 1−3° вище нуля.

Погода в Карпатах 17 грудня буде хмарною та туманною. Стовпчики термометрів вночі покажуть від 2° морозу до 2° тепла, а вдень 1−4° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 17 грудня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що погода в Україні 16 грудня буде переважно хмарною, а в східних областях очікується сніг. На дорогах країни прогнозували ожеледицю.