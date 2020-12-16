Погода в Украине. Фото: depositphotos.com

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Ракурс

Погода в Украине 17 декабря будет без существенных осадков, но небо будет затянуто облаками.

Ночью температура воздуха ожидается от 3° мороза до 1° тепла, а днем столбики термометров покажут от минус 1° до 4° выше нуля по Цельсию. Ветер прогнозируют юго-западный, 3−8 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 17 декабря ожидается бесснежная, однако облачная. Ночью и днем температура воздуха будет одинаковой — от 1° мороза до 1° тепла.

Погода в Харькове в четверг прогнозируется без существенных осадков. Температуру воздуха ночью прогнозируют 1−3° с отметкой минус, днем от 1° мороза до 1° тепла.

Погодные условия в Одессе завтра будут относительно теплыми и без осадков. Температурные показатели следующие — ночью 0−2° тепла, а днем — 2−4° выше нуля по Цельсию.

Погода во Львове завтра тоже будет облачной. Температура воздуха ночью ожидается от 1° мороза до 1° тепла, а днем обещают 1−3° выше нуля.

Погода в Карпатах 17 декабря будет облачной и туманной. Столбики термометров ночью покажут от 2° мороза до 2° тепла, а днем 1−4° тепла.

Геомагнитная обстановка в Украине 17 декабря прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, синоптики обещали, что погода в Украине 16 декабря будет преимущественно облачной, а в восточных областях ожидается снег. На дорогах страны прогнозировали гололед.