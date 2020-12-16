Правительство изменило критерии работы скорой помощи, фото – 112.ua

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Ракурс

Вызовы скорой теперь будут разделять по приоритетности оказания медицинской помощи. Решение о введении дополнительных критериев поддержали в правительстве.

В зависимости от состояния пациента обращение к скорой будут разделяться на критические, экстренные, неэкстренные и непрофильные. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, это даст возможность снизить уровень смертности, ведь устанавливают приоритет для пациентов с критическим состоянием.

Норматив прибытия медицинских бригад в таком случае должен составлять десять минут с момента поступления обращения к диспетчеру.

По сравнению с другими годами, в 2020-м загруженность медиков экстренной помощи значительно возросла, одна из причин — коронавирус.

С 1 апреля прошлого года в пяти областях стартовал пилотный проект развития системы экстренной медицинской помощи. В госбюджете на 2019 год на него было предусмотрено 1 млрд грн. В 2020 году правительство приняло решение увеличить финансирование на 40%.

Ранее «Ракурс» сообщал, что около 21 млн украинцев, входящих в группы риска, Минздрав планирует вакцинировать бесплатно. В первую очередь будут вакцинировать медицинских работников, военных в зоне ООС и людей, находящихся в социальных учреждениях, в частности, интернатах и ​​домах для людей пожилого возраста.