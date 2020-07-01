С сегодняшнего дня выросли тарифы экстренной медпомощи, фото: «12 канал»

https://racurs.ua/n140520-vyrosli-tarify-ekstrennoy-medpomoschi-v-ukraine.html

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Тарифы на оказание услуг по экстренной медпомощи, а также для лечения острого инфаркта и инсульта, выросли в Украине с сегодняшнего дня.

Эти тарифы будут действовать на услуги, которые будут оказывать с июля. Об этом сообщает пресс-служба национального страховщика в медицинской сфере — Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

Дополнительные соглашения с медучреждениями о предоставлении этих услуг по новым тарифам НСЗУ будет заключать уже со следующей недели — после того, как медучреждения отчитаются за II квартал.

Также предусмотрено заключение договоров НСЗУ о переходном финансовом обеспечении медучреждений, которые, по данным Госказначейства, в I квартале 2020 года по механизму медицинской субвенции получили финансирование больше, чем по Программе медицинских гарантий (перечне медицинских услуг, которые государство гарантирует пациенту).

НСЗУ была создана в декабре 2017 года в рамках осуществляемой в Украине медицинской реформы. Этот орган исполнительной власти заключает договоры с медучреждениями и закупает у них услуги по медицинскому обслуживанию населения.

Напомним, в начале мая в Министерстве здравоохранения заявляли, что считают тарифы на медицинские услуги для пациентов в больницах второго и третьего уровня слишком низкими.