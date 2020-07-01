Відсьогодні зросли тарифи екстреної меддопомоги, фото: «12 канал»

https://racurs.ua/ua/n140520-zrosly-taryfy-ekstrenoyi-meddopomogy-v-ukrayini.html

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Тарифи на надання послуг з екстреної меддопомоги, а також на лікування гострого інфаркту та інсульту, зросли в Україні відсьогодні.

Ці тарифи діятимуть на послуги, які надаватимуть з липня. Про це повідомляє прес-служба національного страховика у медичній сфері — Національної служби здоров’я України (НСЗУ).

Додаткові угоди з медзакладами щодо надання цих послуг за новими тарифами НСЗУ укладатиме вже з наступного тижня — після того, як медзаклади прозвітують за II квартал.

Також передбачене укладання договорів НСЗУ про перехідне фінансове забезпечення медзакладів, які, за даними Держказначейства, у І кварталі 2020 року за механізмом медичної субвенції отримали фінансування більше, ніж за Програмою медичних гарантій (переліком медичних послуг, які держава гарантує пацієнту).

НСЗУ була створена у грудні 2017 року в межах здійснюваної в Україні медичної реформи. Цей орган виконавчої влади укладає договори із медзакладами та закуповує у них послуги з медичного обслуговування населення.

Нагадаємо, на початку травня у Міністерстві охорони здоров’я заявляли, що вважають тарифи на медичні послуги для пацієнтів в лікарнях другого і третього рівня надто низькими.