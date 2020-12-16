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Ракурс
Уряд змінив критерії роботи швидкої допомоги, фото – 112.ua

Як працюватиме швидка — в уряді розповіли про новий розподіл викликів

16 гру 2020, 16:30
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Виклики швидкої тепер розділятимуть за пріоритетністю надання медичної допомоги. Рішення про запровадження додаткових критеріїв підтримали в уряді.

Залежно від стану пацієнта звернення до швидкої розділятимуться на критичні, екстрені, неекстрені та непрофільні. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, це дасть можливість знизити рівень смертності, адже встановлюють пріоритет для пацієнтів із критичним станом.

Норматив прибуття медичних бригад у такому випадку має становити десять хвилин із моменту надходження звернення до диспетчера.

З 1 квітня минулого року в п’яти областях стартував пілотний проект розвитку системи екстреної медичної допомоги.


У держбюджеті на 2019 рік на нього було передбачено 1 млрд грн. У 2020 році уряд ухвалив рішення збільшити фінансування на 40%.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що близько 21 млн українців, які входять до груп ризику, МОЗ планує вакцинувати безкоштовно. У першу чергу вакцинуватимуть медичних працівників, військових в зоні ООС та людей, які перебувають у соціальних закладах, зокрема, інтернатах і будинках для людей літнього віку.

Джерело: Ракурс


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