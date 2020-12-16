Зеленский. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n147883-zelenskiy-stal-razocharovaniem-goda-opros.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, стал разочарованием года для более чем 40% украинцев, но сохранил титул «Политика года» по версии 20% украинцев.

О разочаровании всеми политиками заявили 5% украинцев. Об этом стало известно по результатам опроса Центра Разумкова.

Так, согласно результатам опроса, 20% респондентов назвали президента Владимира Зеленского «Политиком года», но заметно большее количество респондентов — 42% — назвали его разочарованием 2020 года.

Еще 10% опрошенных разочарованием года считают Петра Порошенко, по 2% у Виктора Медведчука, Дениса Шмыгаля, Юлии Тимошенко, Олега Ляшко, Алексея Гончарука, 1% — Святослава Вакарчука. В то же время 17% не смогли определиться.

Звание «Политика года» также получил Зеленский. Его «избрали» 20% респондентов, хотя этот показатель значительно меньше, чем в конце прошлого года. В прошлом году его считали политиком года 46% опрошенных.

В частности, 10% опрошенных назвали «Политиком года» Петра Порошенко, 5% — Юрия Бойко, 4% — Виктора Медведчука, 3% — Дмитрия Разумкова, 3% — Юлию Тимошенко, 2% — Виталия Кличко, 2% — Владимир Гройсман, 1% — Игоря Смешко, 1% — Анатолия Шария. 36,5% не смогли назвать ни одного политика, в отличие от прошлого года. Тогда не могли выбрать «Политика года» 24% респондентов.

Исследование проводилось методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Было опрошено 2 тыс.18 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95. Опрос проводился с 4 по 9 декабря.

Напомним, ранее мы сообщали, что рейтинг электоральных симпатий украицев возглавила партия Виктора Медведчука. «Оппозиционная платформа — За жизнь» победила бы на выборах в Верховную Раду, если бы выборы состоялись в ближайшее время. По ОПЗЖ отдали бы голоса 22% опрошенных, за «Европейскую солидарность» проголосовали бы 19,3%, за «Слугу народа» — 18,7%.