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Статистику повторных заражений COVID-19 обнародовали в Минздраве. Фото:

Статистику повторных заражений COVID-19 обнародовали в Минздраве

16 дек 2020, 19:28
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Повторно заразились коронавирусом в Украине более 2 тыс. человек. С начала пандемии повторно коронавирусную болезнь обнаружили у 0,25% украинцев — всего у 2 тыс. 161 пациента.

В 12% повторных случаях заболевание пришлось на медицинских работников. Так, повторный положительный результат ПЦР-теста, полученный после 40 дней от первого подтверждения, обнаружили у 250 медицинских работников. Об этом 16 декабря сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава.

В ЦОС добавили, что в Украине не проводились исследования, которые бы подтвердили, что вирусы первого и «повторного» заболевания генетически отличаются. Исследование могло бы показать, есть ли случай заражения действительно повторными или же это длительная инфекция.


Как известно, в Украине по состоянию на 16 декабря коронавирусом инфицировались 919 тыс. 704 человека, а умерли 15 тыс. 744 пациента. Преодолеть коронавирус смогли 535 тыс. 417 больных, а сейчас болеют 368 тыс. 543 человека.

Напомним, за прошедшие сутки, 15 декабря, коронавирус обновил рекорд по количеству госпитализаций — в больницы попали 3 тыс. 242 лица, которые были заражены COVID-19.

Источник: Ракурс


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