Бойовики ОРДЛО заблокували обмін полоненими. Фото: wz.lviv.ua

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Процес обміну полоненими на Донбасі блокують представники незаконних збройних формувань ЛНР та ДНР.

Контрольовані Кремлем бойовики висувають вимогу, яку не виконати — вимагають процесуальної очистки дев’яти осіб, яких українська сторона звільнила в рамках минулого обміну. Про це 16 грудня повідомив представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш на власній сторінці в Facebook.

Очистити їх без їх бажання чи присутності ми юридично не можемо, а їх бажання та місцеперебування невідомі не тільки нам, але і їх адвокатам. Та сторона це знає, але використовує як привід, щоб заблокувати обмін, — пояснив він.

За словами Гармаша, окупанти так і не допускають до полонених родичів та представників Червоного Хреста. За чотири місяці представники МКЧХ змогли відвідати лише чотирьох полонених. В ОРДЛО заявляють про нібито карантинні обмеження.

Раніше повідомлялося, що обмін полоненими між Києвом та ОРДЛО на новорічні свята не відбудеться через відхилення цієї пропозиції представниками бойовиків та Росії. Україна подала документи на обмін 11 осіб, але в Москві заявили, що Україна начебто не виконує зобов’язання припинити переслідування звільнених у результаті минулих обмінів.

У Тристоронній контактній групі назвали дії російської влади шантажем.