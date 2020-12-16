МОЗ протестує модель виклику на вакцинацію літніх людей. Фото: uniclinic.com.ua

https://racurs.ua/ua/n147895-moz-protestuie-model-vyklyku-na-covid-vakcynaciu-litnih-ludey.html

Ракурс

Тестування запису та виклику літніх людей на щеплення від коронавірусу проведе Міністерство охорони здоров’я.

Тестування почнеться наступного тижня. Про початок таких дій 16 грудня заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко після візиту до однієї з лікарень Борисполя. Про це він повідомив на власній сторінці у Facebook.

Інформація, яку почув від медиків вже лягла в основу нового проекту розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Наступного тижня протестуємо модель запису/виклику на щеплення від COVID-19 людей похилого віку, — йдеться в повідомленні.



Раніше повідомлялося, що перша вакцина проти коронавірусу може з’явитися в Україні у першому півріччі 2021 року. Робити щеплення українцям планують вже у лютому.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що МОЗ планує вакцинувати безкоштовно близько 21 млн українців, які входять до груп ризику. У першу чергу планують вакцинувати медичних працівників, військових в зоні ООС та людей, які перебувають у соціальних закладах, зокрема, інтернатах і будинках для людей літнього віку.