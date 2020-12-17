Коронавірус в регіонах. Фото: Telegram

https://racurs.ua/ua/n147899-vid-koronavirusu-v-ukrayini-vydujalo-bilshe-ludey-nij-zahvorilo-infografika.html

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Коронавірус в Україні продовжує розповсюджуватися з шаленою швидкістю. Так, за минулу добу, 16 грудня, вірус виявили у 12 тис. 47 громадян.

Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилася 931 тис. 751 особа. Подолали коронавірус станом на вчора 12 тис. 939 людей, а в цілому вже одужало 548 тис. 356 осіб. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

Померли від хвороби 252 особи. Загальна кількість жертв становить 15 тис. 996 людей. Підозр на коронавірус із початку епідемії виявили 988 тис. 280.





Найбільше нових випадків коронавірусу зафіксували у м. Києві (1 тис. 512 хворих), Одеській області (1 тис. 64 інфікованих) та в Запорізькій області (858 нових випадків). Найменша кількість випадків COVID-19 16 грудня фіксувалася у Луганській та Чернівецькій областях — 193 та 201 випадка відповідно.





Динаміка розповсюдження коронавірусу у регіонах така:

м. Київ — 96 тис. 672 (+1 512);

Вінницька область — 20 тис. 319 (+226);

Волинська область — 29 тис. 390 (+467);

Дніпропетровська область — 50 тис. 894 (+578);

Донецька область — 30 тис. 896 (+430);

Житомирська область — 35 тис. 157 (+546);

Закарпатська область — 26 тис. 685 (+253);

Запорізька область — 44 тис. 693 (+858);

Івано-Франківська область — 41 тис. 356 (+274);

Київська область — 50 тис. 666 (+626);

Кіровоградська область — 7 тис. 515 (+140);

Луганська область — 8 тис. 359 (+193);

Львівська область — 55 тис. 291 (+458);

Миколаївська область — 25 тис. 287 (+538);

Одеська область — 61 тис. 038 (+1 064);

Полтавська область — 30 тис. 783 (+317);

Рівненська область — 37 тис. 417 (+443);

Сумська область — 36 тис. 599 (+348);

Тернопільська область — 31 тис. 874 (+293);

Харківська область — 63 тис. 732 (+554);

Херсонська область — 14 тис. 858 (+215);

Хмельницька область — 35 тис. 632 (+475);

Черкаська область — 33 тис. 254 (+451);

Чернівецька область — 37 тис. 467 (+201);

Чернігівська область — 25 тис. 917 (+587).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що тестування запису та виклику літніх людей на щеплення від коронавірусу проведе Міністерство охорони здоров’я. Тестування почнеться наступного тижня. Перша вакцина проти коронавірусу може з’явитися в Україні у першому півріччі 2021 року. Робити щеплення українцям планують вже у лютому.