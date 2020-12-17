Слуга народу. Фото: DW

https://racurs.ua/ua/n147898-slugy-vidvidaly-tinovogo-kuratora-pered-golosuvannyam-za-budjet-2021-bihus.html

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«Слуга народа», президентська партія, встигла проконсультуватися перед голосуванням за бюджет на 2021 рік з бізнесменом та «тіньовим куратором» Іллєю Павлюком.

В офісі бізнесмена неодноразово помічали представників «слуг». Про це повідомляє Bihus.info.





Наголошується, що «постійними відвідувачами» були Олег Марусяк, Богдан Торохтій, Сергій Бунін та Олександр Горобець. Журналісти також зафіксували візит нардепа Дмитра Соломчука.

Зокрема, Бунін і Горобець приходили в офіс Павлюка і 15 грудня — прямо перед початком засідання Верховної Ради, де мав голосуватися бюджет на наступний рік. Сам бізнесмен в цей момент останній також був там. Журналістам «слуги» коментували причину свого візиту по-різному: так, Бунін заявив, що не пам’ятає своїх візитів до офісу Павлюка, Горобець стверджує, що приходив не до бізнесмена, а до юриста, що вирішує його особисті справи.

Наголосимо, що в умовну «групу Павлюка» в парламенті входить близько 30 народних депутатів, що вирізняються доволі злагодженими голосуваннями. Найчастіше умовна група голосує в інтересах олігарха Ріната Ахмєтова та його бізнесу.

Павлюка називають «тіньовим куратором» однієї з груп в «Слузі народу», хоча офіційно він бізнесмен, який займається транспортними перевезеннями та виробництвом курятини. Раніше Павлюк значився помічником регіонала Ігоря Калетника, який за президентства Віктора Януковича очолював митницю.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що держбюджет на 2021 вчора, 16 грудня, в другому читанні та в цілому ухвалила Верховна Рада. У другому читанні проект бюджету підтримали 290 народних обранців, за бюджет в цілому проголосували 289 нардепів.