Слуга народа. Фото: DW

https://racurs.ua/n147898-slugi-posetili-tenevogo-kuratora-pered-golosovaniem-za-budjet-2021-bihus.html

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«Слуга народа», президентская партия, успела проконсультироваться перед голосованием за бюджет на 2021 год с бизнесменом и «теневым куратором» Ильей Павлюком.

В офисе бизнесмена неоднократно замечали представителей «слуг». Об этом сообщает Bihus.info.





Отмечается, что «постоянными посетителями» были Олег Марусяк, Богдан Торохтий, Сергей Бунин и Александр Горобец. Журналисты также зафиксировали визит нардепа Дмитрия Соломчука.

В частности, Бунин и Воробей приходили в офис Павлюка и 15 декабря — прямо перед началом заседания Верховной Рады, где должны были голосовать за бюджет на следующий год. Сам бизнесмен в этот момент также был там. Журналистам «слуги» комментировали причину своего визита по-разному: так, Бунин заявил, что не помнит своих визитов в офис Павлюка, Горобец утверждает, что приходил не к бизнесмену, а к юристу, который решает его личные дела.

Отметим, что в условную «группу Павлюка» в парламенте входит около 30 народных депутатов, которые отличаются довольно слаженными голосованиями. Чаще всего условная группа голосует в интересах олигарха Рината Ахметова и его бизнеса.

Павлюка называют «теневым куратором» одной из групп в «Слуге народа», хотя официально он бизнесмен, занимается транспортными перевозками и производством курятины. Ранее Павлюк числился помощником регионала Игоря Калетника, который при президентстве Виктора Януковича возглавлял таможню.

Напомним, ранее мы сообщали, что госбюджет на 2021 год вчера, 16 декабря, во втором чтении и в целом приняла Верховная Рада. Во втором чтении проект бюджета поддержали 290 народных избранников, за бюджет в целом проголосовали 289 нардепов.