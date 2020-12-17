Первую серьезную аллергическую реакцию на вакцину от коронавируса обнаружили в США

Вакцинация от коронавируса. Фото: Istock

https://racurs.ua/n147897-pervuu-sereznuu-allergicheskuu-reakciu-na-vakcinu-ot-koronavirusa-obnarujili-v-ssha.html

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Вакцинация от коронавируса в США началась совсем недавно, однако уже появились первые аллергические реакции на компонентны препарата.



Аллергическая реакция на препарат производства Pfizer и BioNTech возникла у медработницы одной из больниц столицы штата Аляска — города Джуно. Об этом сообщает «Голос Америки».



Органы общественного здравоохранения США ранее предупреждали о том, что на вакцину от Pfizer и BioNTech могут возникнуть аллергические реакции. Накануне о подобных аллергиях сообщали в Великобритании, которая первой в мире начала массовую вакцинацию населения от коронавируса.

Отмечается, что у медсестры аллергия проявилась таким образом — в течение 10 минут после укола женщина начала задыхаться, а также проявлять симптомы тяжелой аллергической реакции на введение медицинского препарата.

Ей немедленно оказали медицинскую помощь, после чего женщина провела ночь в больнице, и была выписана утром. Сейчас ее жизни ничто не угрожает.

Отметим, что в США также началась вакцинация жителей домов престарелых, поскольку пожилые люди, нуждающиеся в долгосрочном уходе, относятся к числу наиболее уязвимых категорий во время эпидемии коронавируса. Именно они, наряду с медицинскими работниками, первыми получат вакцину. Более трети из 300 тыс. американцев, умерших от осложнений, связанных с коронавирусом, являлись клиентами или сотрудниками домов престарелых.

Напомним, ранее мы сообщали, что тестирование записи и вызова пожилых людей на прививку от коронавируса проведет Министерство здравоохранения. Тестирование начнется уже на следующей неделе. Ранее сообщалось, что первая вакцина против коронавируса может появиться в Украине в первом полугодии 2021 года. Делать прививки украинцам планируют уже в феврале.