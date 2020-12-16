17 декабря отмечают день Варвары. Фото: acc.cv.ua

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17 декабря православный праздник великомученицы Варвары, которая считается защитницей от насильственной и внезапной смерти. В народе этот день называли Варварины морозы, поскольку в этот период уже наступали сильные морозы.

На Варвары не рекомендуется стирать, шить, вышивать и заниматься домашними делами. Также 17 декабря стоит оставаться дома и проводить время с семьей.

Народные приметы на 17 декабря:

Если на улице сильный мороз, то продержится он еще долгое время.

Если дым из трубы по низу стелется — ждите теплой погоды.

Если на Варвару украдешь и не попадешься, то весь год будешь воровать и тебя не поймают.

Профессиональный праздник 17 декабря отмечают работники государственной исполнительной службы. Этот праздник в официальном календаре профессиональных праздников появился после подписания соответствующего указа президентом Украины в июле 2009 года.

В мире 17 декабря отмечают годовщину коронации короля Королевства Бутан, День кино в Беларуси, День кленового сиропа в США и День святого Лазаря на Кубе.

17 декабря в истории:

1790 год — в Мексике нашли камень с календарем ацтеков.

1897 год — на Харьковском паровозостроительном заводе построили первый украинский паровоз.

1957 год — США провели первое успешное испытание межконтинентальной баллистической ракеты «Атлас».

1986 год — в Кембриджском госпитале впервые в истории медицины осуществили одновременную пересадку сердца, печени и легких.

1989 год — на телеканале Fox состоялась премьера мультсериала «Симпсоны».

17 декабря День ангела отмечают Варвара, Александр, Алексей, Василий, Геннадий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Кира и Николай.

Напомним, 16 декабря православная церковь чтила память преподобного Иоанна Молчальника.