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17 декабря отмечают день Варвары. Фото: acc.cv.ua
17 декабря отмечают День работника исполнительной службы и день Варварыhttps://racurs.ua/n147896-17-dekabrya-otmechaut-den-rabotnika-ispolnitelnoy-slujby-i-den-varvary.htmlРакурс
17 декабря православный праздник великомученицы Варвары, которая считается защитницей от насильственной и внезапной смерти. В народе этот день называли Варварины морозы, поскольку в этот период уже наступали сильные морозы.
На Варвары не рекомендуется стирать, шить, вышивать и заниматься домашними делами. Также 17 декабря стоит оставаться дома и проводить время с семьей.
Народные приметы на 17 декабря:
- Если на улице сильный мороз, то продержится он еще долгое время.
- Если дым из трубы по низу стелется — ждите теплой погоды.
- Если на Варвару украдешь и не попадешься, то весь год будешь воровать и тебя не поймают.
Профессиональный праздник 17 декабря отмечают работники государственной исполнительной службы. Этот праздник в официальном календаре профессиональных праздников появился после подписания соответствующего указа президентом Украины в июле 2009 года.
В мире 17 декабря отмечают годовщину коронации короля Королевства Бутан, День кино в Беларуси, День кленового сиропа в США и День святого Лазаря на Кубе.
17 декабря в истории:
- 1790 год — в Мексике нашли камень с календарем ацтеков.
- 1897 год — на Харьковском паровозостроительном заводе построили первый украинский паровоз.
- 1957 год — США провели первое успешное испытание межконтинентальной баллистической ракеты «Атлас».
- 1986 год — в Кембриджском госпитале впервые в истории медицины осуществили одновременную пересадку сердца, печени и легких.
- 1989 год — на телеканале Fox состоялась премьера мультсериала «Симпсоны».
17 декабря День ангела отмечают Варвара, Александр, Алексей, Василий, Геннадий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Кира и Николай.
Напомним, 16 декабря православная церковь чтила память преподобного Иоанна Молчальника.
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