17 грудня відзначають день Варвари. Фото: acc.cv.ua

https://racurs.ua/ua/n147896-17-grudnya-vidznachaut-den-pracivnyka-vykonavchoyi-slujby-ta-den-varvary.html

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17 грудня православне свято великомучениці Варвари, яка вважається захисницею від насильницької та раптової смерті. У народі цей день називали Варварині морози, оскільки в цей період вже наступали сильні морози.

На Варвари не рекомендується прати, шити, вишивати та займатися хатніми справами. Також 17 грудня варто залишатися вдома та проводити час із родиною.

Народні прикмети на 17 грудня:

Якщо на вулиці сильний мороз, то протримається він ще довгий час.

Якщо дим з труби по низу стелиться — чекайте на теплу погоду.

Якщо на Варвару вкрадеш і не попадешся, то весь рік будеш красти і тебе не впіймають.

Професійне свято 17 грудня відзначають працівники державної виконавчої служби. Це свято в офіційному календарі професійних свят з’явилося після підписання відповідного указу президентом України в липні 2009 року.

У світі 17 грудня відзначають річницю коронації короля Королівства Бутан, День кіно в Білорусі, День кленового сиропу в США та День святого Лазаря на Кубі.

17 грудня в історії:

1790 рік — у Мексиці знайшли камінь з календарем ацтеків.

1897 рік — на Харківському паровозобудівному заводі збудували перший український паровоз.

1957 рік — США провели перше успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети «Атлас».

1986 рік — у Кембриджському шпиталі вперше в історії медицини здійснили одночасну пересадку серця, печінки та легенів.

1989 рік — на телеканалі Fox відбулась прем'єра мультсеріалу «Сімпсони».

17 грудня День ангела відзначають Варвара, Олександр, Олексій, Василь, Геннадій, Дмитро, Катерина, Іван, Кіра та Микола.

Нагадаємо, 16 грудня православна церква вшановувала пам’ять преподобного Іоанна Мовчальника.