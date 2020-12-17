Першу серйозну алергічну реакцію на вакцину від коронавірусу виявили в США

Першу серйозну алергічну реакцію на вакцину від коронавірусу виявили в СШАhttps://racurs.ua/ua/n147897-pershu-seryoznu-alergichnu-reakciu-na-vakcynu-vid-koronavirusu-vyyavyly-v-ssha.htmlРакурс
Вакцинація від коронавірусу в США почалася зовсім нещодавно, проте вже з’явилися перші алергічні реакції на компоненти препарату.
Алергічна реакція на препарат виробництва Pfizer і BioNTech виникла у медпрацівниці однієї з лікарень столиці штату Аляска — міста Джуно. Про це повідомляє «Голос Америки».
Органи громадської охорони здоров’я США раніше попереджали про те, що на вакцину від Pfizer і BioNTech можуть виникнути алергічні реакції. Напередодні про подібні алергії повідомляли в Великій Британії, яка першою у світі почала масову вакцинацію населення від коронавірусу.
Зазначається, що у медсестри алергія проявилася таким чином — протягом 10 хвилин після щеплення жінка почала задихатися, а також проявляти симптоми важкої алергічної реакції на введення медичного препарату. Їй негайно надали медичну допомогу, після чого жінка провела ніч в лікарні, і була виписана вранці. Зараз її життю ніщо не загрожує.
Наголосимо, що в США також почалася вакцинація жителів будинків для людей похилого віку, оскільки літні люди, які потребують довгострокового догляду, належать до числа найбільш уразливих категорій під час епідемії коронавірусу.
Саме вони, разом з медичними працівниками, першими отримають вакцину. Більше третини з 300 тис. американців, які померли від ускладнень, пов’язаних з коронавірусом, були клієнтами або співробітниками будинків престарілих.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що тестування запису й виклику літніх людей на щеплення від коронавірусу проведе Міністерство охорони здоров’я. Тестування розпочнеться вже наступного тижня. Раніше повідомлялося, що перша вакцина проти коронавірусу може з’явитися в Україні в першому півріччі 2021 року. Робити щеплення українцям планують вже в лютому.