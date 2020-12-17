Когда похоронят Кернеса, рассказал его заместитель

Геннадий Кернес, фото: Харьковский горсовет

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Ракурс

Геннадия Кернеса, мэра Харькова, который умер в ночь на 17 декабря, вероятно, похоронят в начале следующей недели.

Заместитель мэра Харькова Игорь Терехов сообщил об этом в эфире канала ZIK.

По его словам, похороны Кернеса, который находился на лечении в Германии, состоятся ориентировочно в понедельник 21 декабря или во вторник 22 декабря.

Все зависит от того, как немецкие власти все оформят, — отметил Терехов.

Терехов также сообщил, что сегодня, 16 декабря, в 14.00 под его председательством начнется совещание по организации похорон Кернеса в Харькове.

Церемонию планируют провести таким образом, чтобы все желающие смогли проститься с Кернесом, отметил Терехов.

Терехов, согласно законодательству, после официального решения Харьковского горсовета о досрочном прекращении полномочий Кернеса в связи со смертью станет исполняющим обязанностей мэра города.

Новые выборы мэра Харькова Верховная Рада, согласно нормам законодательства о местном самоуправлении, должна назначить в течение 90 дней после приостановления его полномочий. Однако история Украины знает примеры, когда этот срок значительно затягивался.