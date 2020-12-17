Ракурсhttps://racurs.ua/
Новые министры, инвестняни и снижение НДС для аграриев — Рада взялась за работу, фото — Ян Доброносов
Новые министры, инвестняни и снижение НДС для аграриев — Рада взялась за работу (ТРАНСЛЯЦИЯ)https://racurs.ua/n147903-novye-ministry-investnyani-i-snijenie-nds-dlya-agrariev-rada-vzyalas-za-rabotu-translyaciya.htmlРакурс
В Верховной Раде в четверг, 17 декабря, будет напряженный день. Парламент планирует рассмотреть вопрос о назначении министра аграрной политики и продовольствия, первого вице-премьера — министра энергетики, а также министра образования и науки.
На должность министра аграрной политики и продовольствия предлагается назначить действующего главу Госгеокадастра Романа Лещенко.
Первым вицепремьер-министром — министром энергетики планируется назначить бывшего исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко.
Сергея Шкарлета, который сейчас временно исполняет обязанности министра образования и науки, депутаты намерены назначить на должность постоянного министра в этом ведомстве.
Планируется рассмотреть во втором чтении проект закона «О внесении изменений в Закон Украины» Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения «по предотвращению распространения коронавирусной болезни (COVID-19)».
Во втором чтении запланированы к рассмотрению проекты законов о снижении ставки НДС по поставкам отдельных видов сельскохозяйственной продукции, о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями (так называемые «инвестиционные няни»).
К рассмотрению в первом чтении, в частности, запланированы проекты законов:
«Ракурс» сообщал, что 16 декабря профильный комитет не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность министра.
.