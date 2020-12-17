Новые министры, инвестняни и снижение НДС для аграриев — Рада взялась за работу, фото — Ян Доброносов

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Ракурс

В Верховной Раде в четверг, 17 декабря, будет напряженный день. Парламент планирует рассмотреть вопрос о назначении министра аграрной политики и продовольствия, первого вице-премьера — министра энергетики, а также министра образования и науки.

На должность министра аграрной политики и продовольствия предлагается назначить действующего главу Госгеокадастра Романа Лещенко.

Первым вицепремьер-министром — министром энергетики планируется назначить бывшего исполнительного директора НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко.

Сергея Шкарлета, который сейчас временно исполняет обязанности министра образования и науки, депутаты намерены назначить на должность постоянного министра в этом ведомстве.

Планируется рассмотреть во втором чтении проект закона «О внесении изменений в Закон Украины» Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения «по предотвращению распространения коронавирусной болезни (COVID-19)».

Во втором чтении запланированы к рассмотрению проекты законов о снижении ставки НДС по поставкам отдельных видов сельскохозяйственной продукции, о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями (так называемые «инвестиционные няни»).

К рассмотрению в первом чтении, в частности, запланированы проекты законов:

«Ракурс» сообщал, что 16 декабря профильный комитет не поддержал кандидатуру Шкарлета на должность министра.