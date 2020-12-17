Национальный план вакцинации населения готовят в Раде — что предлагаютhttps://racurs.ua/n147902-nacionalnyy-plan-vakcinacii-naseleniya-gotovyat-v-rade-chto-predlagaut.htmlРакурс
Вакцина от коронавируса уже скоро появится в Украине в рамках программы COVAX. Парламентский комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендует нардепам принять проект постановления «О Национальном плане вакцинации населения Украины против COVID-19».
Он предусматривает избрание ответственных за вакцинацию лиц и создание отдельной электронной системы для приглашения людей. Соответствующий документ зарегистрировали в парламенте 16 декабря.
Что предусматривается в проектах постановлений:
- разработка региональных планов на основе национального, с указанием количества населения в каждой из приоритетных групп;
- разработка плана распределения вакцин с перечнем мест хранения, медицинских учреждений, где будут прививки;
- проведение аудита существующей инфраструктуры: например, сколько холодильников для хранения вакцины, сколько их надо докупить, есть ли автомобили для перевозки;
- создание плана дистрибуции вакцин (места, где должны делать прививки и, где могут храниться вакцины и продолжительность их хранения);
- избрание ответственных за вакцинацию как на общем уровне, так и на местах;
- создание электронной системы или программного продукта для приглашения на повторную вакцинацию людей;
- проведение информационной кампании для повышения уровня готовности населения.
В приоритетные группы населения, подлежащие первоочередной вакцинации, войдут:
- медицинские работники;
- лица старшего возраста и лица, которые заботятся о них;
- лица, имеющие сопутствующие болезни и рискующие получить тяжелые последствия инфицирования COVID-19;
- военные Вооруженных сил Украины;
- лица, обеспечивающие поддержание жизнедеятельности общества (особенно объектов критической инфраструктуры)
- работники учреждений образования;
- лица, имеющие высокий уровень инфицирования на работе;
- уязвимые группы населения, имеющие высокий шанс инфицирования и распространения вируса.
Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что часть из предложенных рекомендаций Минздрав уже выполнил. В частности, уже определены координаторы на местах, проверена холодовая цепь хранения вакцин, разрабатывается программный продукт, который упростит приглашение на повторную прививку.
Напомним, ранее мы сообщали, что повторно заразились коронавирусом в Украине более 2 тыс. человек. С начала пандемии повторно коронавирусную болезнь обнаружили у 0,25% украинский — всего у 2 тыс. 161 пациента. В 12% повторных случаях заболевание пришлось на медицинских работников. Так, повторный положительный результат ПЦР-теста, полученный после 40 дней со времени первого подтверждения, обнаружили у 250 медицинских работников.