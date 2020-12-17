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Ракурс
Вакцинация от коронавируса. Фото: Istock

Национальный план вакцинации населения готовят в Раде — что предлагают

17 дек 2020, 09:49
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Вакцина от коронавируса уже скоро появится в Украине в рамках программы COVAX. Парламентский комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендует нардепам принять проект постановления «О Национальном плане вакцинации населения Украины против COVID-19».

Он предусматривает избрание ответственных за вакцинацию лиц и создание отдельной электронной системы для приглашения людей. Соответствующий документ зарегистрировали в парламенте 16 декабря.


Что предусматривается в проектах постановлений:

  • разработка региональных планов на основе национального, с указанием количества населения в каждой из приоритетных групп;
  • разработка плана распределения вакцин с перечнем мест хранения, медицинских учреждений, где будут прививки;
  • проведение аудита существующей инфраструктуры: например, сколько холодильников для хранения вакцины, сколько их надо докупить, есть ли автомобили для перевозки;
  • создание плана дистрибуции вакцин (места, где должны делать прививки и, где могут храниться вакцины и продолжительность их хранения);
  • избрание ответственных за вакцинацию как на общем уровне, так и на местах;
  • создание электронной системы или программного продукта для приглашения на повторную вакцинацию людей;
  • проведение информационной кампании для повышения уровня готовности населения.

В приоритетные группы населения, подлежащие первоочередной вакцинации, войдут:

  • медицинские работники;
  • лица старшего возраста и лица, которые заботятся о них;
  • лица, имеющие сопутствующие болезни и рискующие получить тяжелые последствия инфицирования COVID-19;
  • военные Вооруженных сил Украины;
  • лица, обеспечивающие поддержание жизнедеятельности общества (особенно объектов критической инфраструктуры)
  • работники учреждений образования;
  • лица, имеющие высокий уровень инфицирования на работе;
  • уязвимые группы населения, имеющие высокий шанс инфицирования и распространения вируса.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что часть из предложенных рекомендаций Минздрав уже выполнил. В частности, уже определены координаторы на местах, проверена холодовая цепь хранения вакцин, разрабатывается программный продукт, который упростит приглашение на повторную прививку.

Напомним, ранее мы сообщали, что повторно заразились коронавирусом в Украине более 2 тыс. человек. С начала пандемии повторно коронавирусную болезнь обнаружили у 0,25% украинский — всего у 2 тыс. 161 пациента. В 12% повторных случаях заболевание пришлось на медицинских работников. Так, повторный положительный результат ПЦР-теста, полученный после 40 дней со времени первого подтверждения, обнаружили у 250 медицинских работников.

Источник: Ракурс


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