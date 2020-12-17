Вакцинация от коронавируса. Фото: Istock

https://racurs.ua/n147902-nacionalnyy-plan-vakcinacii-naseleniya-gotovyat-v-rade-chto-predlagaut.html

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Вакцина от коронавируса уже скоро появится в Украине в рамках программы COVAX. Парламентский комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендует нардепам принять проект постановления «О Национальном плане вакцинации населения Украины против COVID-19».

Он предусматривает избрание ответственных за вакцинацию лиц и создание отдельной электронной системы для приглашения людей. Соответствующий документ зарегистрировали в парламенте 16 декабря.

Что предусматривается в проектах постановлений:

разработка региональных планов на основе национального, с указанием количества населения в каждой из приоритетных групп;

разработка плана распределения вакцин с перечнем мест хранения, медицинских учреждений, где будут прививки;

проведение аудита существующей инфраструктуры: например, сколько холодильников для хранения вакцины, сколько их надо докупить, есть ли автомобили для перевозки;

создание плана дистрибуции вакцин (места, где должны делать прививки и, где могут храниться вакцины и продолжительность их хранения);

избрание ответственных за вакцинацию как на общем уровне, так и на местах;

создание электронной системы или программного продукта для приглашения на повторную вакцинацию людей;

проведение информационной кампании для повышения уровня готовности населения.

В приоритетные группы населения, подлежащие первоочередной вакцинации, войдут:

медицинские работники;

лица старшего возраста и лица, которые заботятся о них;

лица, имеющие сопутствующие болезни и рискующие получить тяжелые последствия инфицирования COVID-19;

военные Вооруженных сил Украины;

лица, обеспечивающие поддержание жизнедеятельности общества (особенно объектов критической инфраструктуры)

работники учреждений образования;

лица, имеющие высокий уровень инфицирования на работе;

уязвимые группы населения, имеющие высокий шанс инфицирования и распространения вируса.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что часть из предложенных рекомендаций Минздрав уже выполнил. В частности, уже определены координаторы на местах, проверена холодовая цепь хранения вакцин, разрабатывается программный продукт, который упростит приглашение на повторную прививку.

Напомним, ранее мы сообщали, что повторно заразились коронавирусом в Украине более 2 тыс. человек. С начала пандемии повторно коронавирусную болезнь обнаружили у 0,25% украинский — всего у 2 тыс. 161 пациента. В 12% повторных случаях заболевание пришлось на медицинских работников. Так, повторный положительный результат ПЦР-теста, полученный после 40 дней со времени первого подтверждения, обнаружили у 250 медицинских работников.