Зеленский и Ермак займутся переговорами с малым бизнесом, фото — The page

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Ракурс

Протестами малого бизнеса займется лично Владимир Зеленский. При президенте Украины создается координационный совет по решению проблем микробизнеса. В него войдут сами предприниматели из каждого региона, их объединения, эксперты, представители правительства и Офиса президента.

Редактировать диалог будет от власти глава канцелярии президента Андрей Ермак.

В ОП рассчитывают, что стороны смогут прийти к общей позиции по поводу налоговой нагрузки, администрирования сбора налогов, в том числе использование РРО. Первое заседание совета состоится уже в пятницу, 18 декабря, в онлайн-формате.

Ермак сообщил, что будет лично модерировать диалог с представителями предпринимателей. По словам главы ОП, он уже передал главам областных государственных администраций поручение Зеленского сформировать рабочие группы с участием представителей микробизнеса от каждого региона.

Напомним, что малый бизнес проводит свои митинги в центре Киева на протяжении последнего месяца. На этой неделе произошли столкновения на Майдане Независимости. ФЛП требуют полностью отменить кассовые аппараты для малого бизнеса. Рада приняла, а президент подписал законопроект, который откладывает до 1 января 2022 года введение кассовых аппаратов для малого бизнеса.