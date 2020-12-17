Зеленський займеться переговорами з ФОПами, фото — The page

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Ракурс

Протестами малого бізнесу займеться особисто Володимир Зеленський. При президенті України створюється координаційна рада з вирішення проблем мікробізнесу. До неї увійдуть самі підприємці з кожного регіону, їх об'єднання, експерти, представники уряду та Офісу президента.

Редагувати діалог буде від влади глава канцелярії президента Андрій Єрмак.

В ОП розраховують, що сторони зможуть прийти до спільної позиції щодо податкового навантаження, адміністрування збору податків, в тому числі використання РРО. Перше засідання ради відбудеться вже у п’ятницю, 18 грудня, в онлайн-форматі.

Єрмак повідомив, що особисто модеруватиме діалог з представниками підприємців. За словами глави ОП, він уже передав головам обласних державних адміністрацій доручення Зеленського сформувати робочі групи за участі представників мікробізнесу від кожного регіону.

Нагадаємо, що малий бізнес проводить свої мітинги у середмісті Києва впродовж останнього місяця. Цього тижня сталися сутички на Майдані Незалежності. ФОПи вимагають повністю скасувати касові апарати для малого бізнесу. Рада ухвалила, а президент підписав законопроект, який відтерміновує до 1 січня 2022 року запровадження касових апаратів для малого бізнесу.