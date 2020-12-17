Вакцинація. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n147902-nacionalnyy-plan-vakcynaciyi-naselennya-gotuut-u-radi-scho-peredbacheno.html

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Вакцина від коронавірусу вже скоро з’явиться в Україні у рамках програми COVAX. Парламентський комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендує нардепам прийняти проєкт постанови «Про Національний план вакцинації населення України проти COVID-19».

Він передбачає обрання відповідальних за вакцинацію осіб та створення окремої електронної системи для запрошення людей. Відповідний документ зареєстрували у парламенті 16 грудня.

Що передбачається у проєкті постанови:

розробка регіональних планів на основі національного, із зазначенням кількості населення в кожній із пріоритетних груп;

розробка плану розподілу вакцин з переліком місць зберігання, медичних закладів, де відбуватиметься щеплення тощо;

проведення аудиту наявної інфраструктури: наприклад, скільки є холодильників для зберігання вакцини, скільки їх треба докупити, чи є автомобілі для перевезення;

створення плану дистрибуції вакцин (місця, де має відбуватися щеплення та, де можуть зберігатися вакцини та тривалість їх зберігання);

обрання відповідальних за вакцинацію як на загальному рівні, так і на місцях;

створення електронної системи або програмного продукту для запрошення на повторну вакцинацію людей;

проведення інформаційної кампанії для підвищення рівня готовності населення.

До пріоритетних груп населення, що підлягають першочерговій вакцинації, повинні обов’язково входити:

медичні працівники;

особи старшого віку та особи, що піклуються про них;

особи, які мають супутні хвороби та ризикують отримати тяжкі наслідки від інфікування COVID-19;

військові Збройних сил України;

особи, які забезпечують підтримку життєдіяльності суспільства (особливо об'єктів критичної інфраструктури);

працівники закладів освіти;

особи, що мають високий рівень інфікування на роботі;

вразливі групи населення, що мають високий шанс інфікування та розповсюдження вірусу.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що частину з запропонованих рекомендацій МОЗ вже виконала. Зокрема, вже визначено координаторів на місцях, перевірено холодовий ланцюг зберігання вакцин, розробляється програмний продукт, який спростить запрошення на повторне щеплення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що повторно заразилися коронавірусом в Україні понад 2 тис. осіб. З початку пандемії повторно коронавірусну хворобу виявили у 0,25% українців — усього у 2 тис. 161 пацієнта. У 12% повторних випадках захворювання припало на медичних працівників. Так, повторний позитивний результат ПЛР-тесту, отриманий після 40 днів від першого підтвердження, виявили у 250 медичних працівників.