Нові міністри, інвестняні і зниження ПДВ для аграрників — Рада взялася за роботу, фото — Ян Доброносов

https://racurs.ua/ua/n147903-novi-ministry-investnyani-i-znyjennya-pdv-dlya-agrarnykiv-rada-vzyalasya-za-robotu-translyaciya.html

Ракурс

У Верховній Раді у четвер, 17 грудня, буде напружений день. Парламент планує розглянути питання про призначення міністра аграрної політики та продовольства, першого віце-прем'єра — міністра енергетики, а також міністра освіти і науки.

На посаду міністра аграрної політики та продовольства пропонується призначити чинного голову Держгеокадастру Романа Лещенка.

Першим віцепрем'єр-міністром — міністром енергетики планується призначити колишнього виконавчого директора НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка.

Сергія Шкарлета, який наразі тимчасово виконує обов’язки міністра освіти і науки, депутати мають намір призначити на посаду постійного міністра у цьому відомстві.

Планується розглянути у другому читанні проект закону «Про внесення змін до Закону України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення“ щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)».

У другому читанні заплановані до розгляду проекти законів про зниження ставки ПДВ з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції, про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями (так звані «інвестиційні няні»).

До розгляду у першому читанні, зокрема, заплановані проекти законів:

«Ракурс» повідомляв, що 16 грудня профільний комітет не підтримав кандидатуру Шкарлета на посаду міністра.