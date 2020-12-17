Снегопад в США. Фото: Istock

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Снегопад в США накрыл восточное побережье. В страну пришел мощный зимний шторм, который распространится от Колорадо до штата Мэн. Страной пронесется ветер со скоростью 80 км/ч.

Штормовое предупреждение объявили в 14 штатах. Об этом сообщает CNN.



Отмечается, что по прогнозам Национальной метеорологической службы США в некоторых регионах выпадет до 60 сантиметров снега. Также американцев предупредили об опасных условиях передвижения в штатах, которых стихия поразит больше всего. В частности, сообщается, что за один раз выпадет больше снега, чем за всю прошлую зиму.





Из-за погодных условий погибли по меньшей мере два человека в результате масштабного ДТП на автомагистрали в округе Клинтон между штатами.





Жителей Нью-Йорке предупредили, что ураган может стать самым сильным в городе за последние несколько лет. Школы по всему городу перешли на онлайн-обучение, обеды на открытом воздухе были прекращены, а паромы в городе остановились. При этом сотни рейсов были отменены, а железнодорожное сообщение на северо-востоке притормозили.





Водителей призвали не садиться за руль. В ряде штатов, в частности в Нью-Йорке, Пенсильвании, Коннектикуте и Мэриленде, закрылись центры тестирования на коронавирус. Официальные лица заявляют, что следят за любым потенциальным влиянием урагана на доставку вакцины Pfizer/BioNTech в больницы.



Напомним, ранее мы сообщали, что снегопад в Японии внезапно накрыл северные регионы. В городе Нишивага, расположенном в горном районе префектуры Иватэ, высота снежного покрова достигла 126 см. Этот показатель более чем в четыре раза превышает обычные значения для этого времени года.