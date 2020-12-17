Масштабную кибератаку на правительство подтвердили спецслужбы США, фото – rbc.ua

https://racurs.ua/n147906-masshtabnuu-kiberataku-na-pravitelstvo-podtverdili-specslujby-ssha.html

Ракурс

Масштабную кибератаку на правительство правительственные структуры подтвердили американские спецслужбы. Для расследования сформируют единую координационную группу по кибербезопасности.

За последние несколько дней стало известно о масштабной кибератаке, которая продолжается, — отметили в совместном заявлении Федерального бюро расследований (ФБР), Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры и Управления директора национальной разведки.

Однако в спецслужбы не уточняют, кто именно стоит за кибератакой. В России причастность к атаке отрицают.

Это развивающаяся ситуация, и хотя мы продолжаем работать над тем, чтобы в полной мере понять масштабы этой кампании, мы знаем, что эта кибератака затронула внутренние сети федерального правительства, — говорится в заявлении.

Ранее «Ракурс» сообщал, что хакеры, вероятно, работающие на Россию, атаковали Министерство финансов и Национальное управление по вопросам телекоммуникаций и информации США, которое, в частности, регулирует интернет.