Епіфаній розповів, коли святкування Різдва перенесуть на 25 грудня

Митрополит Епіфаній, фото: прес-служба ПЦУ

https://racurs.ua/ua/n148013-epifaniy-rozpoviv-koly-svyatkuvannya-rizdva-perenesut-na-25-grudnya.html

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Митрополит Епіфаній, очільник Православної церкви України (ПЦУ), розповів, коли святкування Різдва в України перенесуть з 7 січня на 25 грудня.

За словами Епіфанія, сам він не проти такого рішення, однак потрібно, щоб до цього ще «дозріла» церква та віряни. Про це він заявив в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Ми знаємо чітко соціологію, яка засвідчує, що більше 60% українців проти святкування 25 грудня, — зазначив він. — І ми як церква опираємося на своїх вірних, бо ми тільки утверджуємося, як визнана помісна українська православна церква.

На думку Епіфанія, якщо зараз перейти на святкування Різдва 25 грудня, це може призвести до «певного розколу», в результаті якого частина вірян продовжить дотримуватися старого календаря. Він зазначив, що такі явища спостерігаються в інших православних церквах, котрі перейшли на новий календар.

На державному рівні дехто може святкувати. У нас є римо-католики, які святкують 25 грудня. Ніхто нікому не заперечує. І держава встановила цей день вихідним днем. Але поки що немає перехідного періоду, — зазначив він.

На думку Епіфанія, перехід на святкування 25 грудня є питанням часу. Він вважає, що відповідна ініціатива має походити «з низів».

Воно відбудеться, але коли до цього свідомо підійде український народ, — наголосив митрополит. — Коли ми побачимо, що більшість готова, тоді буде прийняте загальноцерковне рішення про перехід.

Епіфаній додав, що наразі важко спрогнозувати, коли саме це відбудеться.

З 2017 року в Україні 25 грудня є вихідним днем. Цього дня Римо-католицька церква і більшість протестантських церков, а також і більшість православних церков світу святкують Різдво.

Українські православні церкви, а також Українська греко-католицька церква святкують Різдво за юліанським календарем 7 січня.