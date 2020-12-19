Несподівану особливість рослин виявили вчені

Рослини можуть бути як «совами», так і «жайворонками»

https://racurs.ua/ua/n148012-nespodivanu-osoblyvist-roslyn-vyyavyly-vcheni.html

Ракурс

Рослини, подібно до нас, так само можуть бути «жайворонками» або «совами» за своїми добовими (циркадними) ритмами.

Зміна однієї «літери» в коді ДНК потенційно може вирішити, яким буде «внутрішній годинник» рослини. Про це свідчать результати дослідження учених з Інституту Ерлхема (Англія), повідомляє прес-служба вишу.

Такого висновку учені дійшли в результаті експериментів з відібраними у різних регіонах Швеції, котра відома різкими змінами умов навколишнього середовища, різушками Таля (гусимка звичайна) — маленькими квітковими рослинами, широко розповсюдженими в Європі.

Циркадний годинник — це молекулярний метроном, який проводить організм через день і ніч — «будячи» вранці та «присипляючи» вночі. У рослинах він регулює широкий спектр процесів, від початкового фотосинтезу на світанку до регулювання часу цвітіння.

Ці ритмічні закономірності можуть змінюватися залежно від географії, географічної широти, клімату та пори року — рослинні годинники повинні адаптуватися, щоб найкраще справлятися з місцевими умовами.

Учені дослідили 191 сорт різушок Таля. Вони шукали крихітні відмінності в генах між цими рослинами, що може пояснити різницю в циркадній функції.

Їхній аналіз показав, що зміна однієї пари базових фрагментів ДНК в специфічному гені — COR28 — з більшою ймовірністю може бути виявлена в рослинах, які пізно цвітуть і мають більш тривалий період. COR28 є відомим координатором часу цвітіння, морозостійкості і циркадних годин — все це може впливати на місцеву адаптацію у Швеції.

Дивовижно, що тільки одна зміна пари в послідовності одного гена може вплинути на те, як швидко цокає годинник, — наголошують дослідники.

Також дослідження показало, що різниця між найбільш ранніми та найбільш пізніми за добовою активністю рослинами становила понад 10 годин. Вплив мали як географія, так і генетичний родовід рослини.

Зазначається, що отримані дані можуть допомогти фермерам та селекціонерам вибрати рослини з «годинниками», які найкраще підходять для їх розташування, сприяючи збільшенню врожайності та навіть здатності протистояти змінам клімату.

Надалі вчені планують застосувати отримані висновки до ключових сільськогосподарських культур, включаючи капусту і пшеницю.

Нагадаємо, канадські вчені встановили, що біологічний годинник впливає на ефективність імунної відповіді організму.