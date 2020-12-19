Неожиданную особенность растений обнаружили ученые

Растения могут быть как «совами», так и «жаворонками»

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Растения, подобно нам, так же могут быть «жаворонками» или «совами» по своим суточными (циркадными) ритмам.

Изменение одной «буквы» в коде ДНК потенциально может решить, какими будут «внутренние часы» растения. Об єтом свидетельствуют результаты исследования ученых из Института Ерлхема (Англия), сообщает пресс-служба вуза.

К такому выводу ученые пришли в результате экспериментов с отобранными в разных регионах Швеции, которая известна резкими изменениями условий окружающей среды, резуховидками Таля (гусимка обычная) — маленькими цветочными растениями, широко распространенными в Европе.

Циркадные часы — это молекулярный метроном, который проводит организм через день и ночь — «пробуждая» утром и «усыпляя» ночью. В растениях он регулирует широкий спектр процессов, от начального фотосинтеза на рассвете до регулирования времени цветения.

Эти ритмические закономерности зависят от географии, географической широты, климата и времени года — растительные часы должны адаптироваться, чтобы лучше справляться с местными условиями.

Ученые исследовали 191 сорт резуховидок Таля. Они искали крошечные различия в генах между этими растениями, которые могут объяснить разницу в циркадной функции.

Их анализ показал, что изменение одной пары базовых фрагментов ДНК в специфическом гене — COR28 — с большей вероятностью может быть обнаружено в растениях, которые поздно цветут и имеют более длительный период. COR28 является известным координатором времени цветения, морозостойкости и циркадных часов — все это может влиять на местную адаптацию в Швеции.

Удивительно, что только одно изменение пары в последовательности одного гена может повлиять на то, как быстро тикают часы, — отмечают исследователи.

Также исследование показало, что разница между самыми ранними и наиболее поздними по суточной активности растениями составляла более 10 часов. Влияние имели как география, так и генетическая родословная растения.

Отмечается, что полученные данные могут помочь фермерам и селекционерам выбрать растения с «часами», которые лучше всего подходят для их расположению, способствуя увеличению урожайности и даже способности противостоять изменениям климата.

В дальнейшем ученые планируют применить полученные выводы к ключевым сельскохозяйственным культурам, включая капусту и пшеницу.

Напомним, канадские ученые установили, что биологические часы влияют на эффективность иммунного ответа организма.