Тропические леса Бразилии начали выделять углекислый газ. Фото: pinterest

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Тропические леса Бразилии начали выделять больше углекислого газа, чем поглощать.

К соответствующему выводу ученые пришли еще в 2013 году, но объем запасенного лесами Амазонии углерода постепенно уменьшается. Это климатологи выяснили во время многолетних исследований, сообщается в научном журнале Science Advances.

Последние измерения показали, что в 2013 году тропические леса Бразилии постепенно увеличивали свою биомассу. Из-за этого деревья начали поглощать больше углекислого газа, чем выделяли его. Потом начался уже обратный процесс. Теперь ежегодно на 1 га площади леса теряется 130 кг углерода. Также повышение концентрации СО2 в атмосфере повлияли и уменьшение уровня осадков, периодические засухи и вырубка лесов.

Как известно, амазонские тропические леса занимают около 5,5 млн км2 площади и содержат в себе 10% углерода, запасенного во всех живых организмах Земли. Кроме них на территории Бразилии и других стран Латинской Америки есть много других лесных массивов. Их так же интенсивно вырубают, как и леса Амазонии, однако состояние этих лесов почти не изучили.

Напомним, специалисты британского центра энергетических исследований (UKERC) установили, что кроссоверы — второй по величине источник углекислого газа в мире. По этому показателю машины перегоняют даже авиацию и тяжелую промышленность. Ученые призвали правительства стран ограничить продажи полноразмерных автомобилей.